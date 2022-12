In der Popkultur sind Videospiele fester Bestandteil und beeinflussen unterschiedlichste Branchen.

Dazu gehören auch Spielautomaten, die Videospielen nachempfunden wurden. Das ist ein kluger Schachzug von Entwicklern, denn Glücksspielinteressierte vertrauen eher Online Slots mit Themen, die sie kennen. Neben Videospielen dienen auch Sport, Musik oder Filme als Inspiration. Welche beliebten Automatenspiele an Videospiele angelehnt sind, sehen wir uns im Folgenden an.

Tomb Raider

Lara Croft ist eine Kultfigur, die ihren Ursprung in einem Videospiel fand. Später verkörperte Angelina Jolie sie sogar in einem Film. Dass es auch einen Tom Raider-Spielautomaten gibt, verwundert da nur wenig. Er beinhaltet verschiedene Elemente aus den Filmen und Spielen. Aufgebaut ist er klassisch mit fünf Walzen sowie 15 Gewinnlinien.

Bei Tomb Raider können Spieler bis zu 7.500 Münzen abräumen und sogar Freispiele erhalten. Und obwohl das Spiel mit guter Grafik daherkommt, ist es leicht zu spielen. Die unterhaltsamen Animationen lenken nicht vom Wesentlichen ab: dem Zocken um echtes Geld.

Resident Evil

Im Bereich der Casino Slots, die Videospielen nachempfunden sind, darf Resident Evil nicht fehlen. Das Game ist bekannt für seine Horrorgeschichten, bei denen Zombies und das Fürchten lehren. Beim Resident Evil-Automatenspiel geht es ähnlich gruselig zu, am Ende gibt es aber echtes Geld zu gewinnen.

Resident Evil war ursprünglich ein Videospiel, heutzutage verbindet man den Namen aber oft mit den Filmablegern. Auch hier scheint es also ein kluger Schachzug gewesen zu sein, einen gleichnamigen Slot auf den Markt zu bringen. Wer Lust auf eine Zombie-Apokalypse hat, ist mit diesem Glücksspiel gut beraten.

Call of Duty

Call of Duty ist eines der beliebtesten Videospielreihen aller Zeiten – und auch der Spielautomat gehört in vielen Online Casinos zu den Klassikern, die regelmäßig in der „beliebt“-Rubrik vertreten sind. Interessant dabei ist, dass der Spielautomat schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist. An Beliebtheit hat er aber nicht eingebüßt.

Bei dem Spiel wird mit 5 Walzen und 25 Gewinnlinien gespielt. Setzt man so viel Feuerkraft wie möglich kein, könnte ein Jackpot von bis zu 100.000 Euro winken. Der Glücksspielautomat ist zudem Call of Duty IV: Modern Welfare nachempfunden und kommt mit beeindruckenden Grafiken daher. Eine Landminen-Funktion hat sich der Entwickler ebenfalls einfallen lassen, um Abwechslung ins Spiel zu bringen.

Hitman

Mit Hitman hat Microgaming einen weiteren Kult-Slot geschaffen – nicht verwunderlich bei dem Entwicklerstudio, das zu einem der bekanntesten und wichtigsten in der iGaming-Szene zählt. Der Spielautomat hat 15 Gewinnlinien und ein expandierendes Wild, was die Gewinnchancen steigern kann. Gewinnen kann man bis zu 270.00 Münzen.

Microgaming hat die Möglichkeit eingebaut, selbst Waffen und Ziele zu wählen. So kann man zu einem gewissen Teil Einfluss auf den Spielausgang nehmen. Am Ende handelt es sich aber natürlich auch hier um ein Glücksspiel, das mit Verantwortung gezockt werden sollte. In jedem Fall bietet das Game aber reichlich Action und kann sowohl am Handy als auch am Desktop gespielt werden.

Street Fighter

Ohne Street Fighter wäre unsere Liste keineswegs vollständig. Das ursprüngliche Arcade-Videospiel kam bereits im Jahr 1987 auf den Markt. In den 90er Jahren wurde der Titel zum Kult-Spiel und gehört auch heute noch zu den wichtigsten Kampfspiel-Franchises. Es gibt sogar E-Sport-Talente, die dieses Spiel mit großem Erfolg zocken.

Bei dem Spielautomaten ist man dem Videospiel treu geblieben: Los geht es mit der Möglichkeit, einen Charakter auszuwählen, mit dem man spielen möchte. Gespielt wird dann mit 25 Gewinnlinien und einem variablen Einsatz von 0,01 bis 20 Euro pro Runde. Hier kommt es allerdings darauf an, in welcher Art von Online Casino gespielt wird: In deutschen Spielotheken darf maximal mit einem Euro pro Runde gespielt werden. Wer lieber gar kein Risiko eingehen möchte, kann Street Fighter kostenlos in der Demoversion spielen. Das gilt auch für alle anderen Spielautomaten, die wir hier vorgestellt haben.