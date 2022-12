Am 21. November war es soweit: Der Mannheimer Weihnachtsmarkt rund um den Wasserturm wurde für dieses Jahr eröffnet.

Wie zu erwarten strömten gleich am Tag der Eröffnung zahlreiche Mannheimer, Besucher aus dem Umland und Touristen aus In- und Ausland auf den Weihnachtsmarkt und sorgten für eine belebte Atmosphäre. Dieses Jahr findet der Weihnachtsmarkt erstmals wieder ganz ohne Einschränkungen statt. Dementsprechend gelöst ist die Stimmung!

Als einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte in Deutschland zieht der Mannheimer Weihnachtsmarkt jedes Jahr viele Besucher an. Ein Besuch des Weihnachtsmarkts lässt sich perfekt mit einer Runde Sightseeing, Shopping oder einem Restaurantbesuch verbinden.

Wenn der Geldbeutel gut gefüllt ist, können Sie den Weihnachtsmarkt mit als seinen tollen Angeboten bestens genießen. Essen und Trinken steht natürlich wie auf jedem Weihnachtsmarkt definitiv im Vordergrund. Essen Sie zum Beispiel einen der in der Region sehr beliebten Germknödel (eine Art Dampfnudel mit Pflaumenfüllung) und trinken Sie einen Glühwein. Neben dem klassischen roten Glühwein gibt es auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt auch zahlreiche weitere kreative Rezepte wie Holunderwein, Zimtwein, verschiedene Punsche…und natürlich der alkoholfreie Kinderpunsch für die kleinen Besucher.

Neben Essen und Trinken können Sie auf dem Weihnachtsmarkt natürlich auch Allerlei Kunsthandwerk und Kleidung kaufen. Formen für Weihnachtsplätzchen, Wollsocken, Duftkerzen, dekorative Lampen, Keramiktassen, Christbaumschmuck – auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt finden Sie sicherlich schon einige schöne Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben. So verbringen Sie selbst eine tolle Zeit auf dem Weihnachtsmarkt und können sich gleichzeitig bestens auf die bald anstehenden Weihnachtstage vorbereiten.

Was Mannheim Ihnen sonst noch zu bieten hat

Egal ob Sie aus der näheren Umgebung kommen oder von weiter weg – Mannheim lohnt immer einen Besuch. Die Industriestadt hat sich in den letzten Jahren zu einer modernen, multikulturellen Metropole entwickelt, die immer weiter wächst. Mannheim ist sehr belebt und hat einiges zu bieten.

Der quadratische Aufbau der Stadt fasziniert viele Besucher. In der Innenstadt haben die Straßen keine Namen, sondern Buchstaben und Nummern. So finden Sie sich auch als Fremder in der Stadt leicht zurecht. Mannheim ist in Sachen logischem Aufbau anderen Städten bei Weitem voraus!

Neben dem Weihnachtsmarkt lohnt sich in der Vorweihnachtszeit definitiv ein Besuch des Mannheimer Märchenwaldes. Dieser Zauberwald, in dem Kinder Märchen von Figuren der Gebrüder Grimm erzählt bekommen, ist einfach nur zuckersüß und auch für Erwachsene ein großer Spaß. Gleichzeitig entdecken Sie den Paradeplatz, ein beliebter Treffpunkt in Mannheim.

Besuchen Sie auf jeden Fall das Mannheimer Schloss, das gerade in der Weihnachtszeit der ganzen Stadt eine edle Atmosphäre verleiht. Die Mannheimer Studierenden sind stolz darauf, in diesem Versailles nachempfundenen Schloss zu studieren.

Mannheim ist bekannt dafür, eine der multikulturellsten Städte in Deutschland zu sein. Gehen Sie auf jeden Fall eine Runde durch „Klein-Istanbul“ spazieren, dem sehr türkisch geprägten Viertel der Stadt. Hier gibt es zahlreiche türkische Restaurants, in denen Sie sich stärken können. Und probieren Sie unbedingt die süßen Leckereien, die Sie in den vielen türkischen Bäckereien der Stadt finden können. Ein junges und modernes Viertel ist der Jungbusch. Hier finden Sie kleine Boutiquen, gemütliche Cafés, coole Bars und eine angesagte Kulturszene. Das einstige Hafenviertel hat sich zu einem kleinen Berlin entwickelt und zieht viele junge Leute an.

Mannheim ist eine Stadt mit vielen Gesichtern und eine echte Schatzgrube für alle Besucher mit einem ausgeprägten Entdeckergeist. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Weihnachtsmarkt und Stadtbesuch zu vereinen.

Der Mannheimer Weihnachtsmarkt ist dieses Jahr vom 21. November bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß beim Entdecken der Quadratestadt Mannheim und ihres wunderschönen Weihnachtsmarkts.