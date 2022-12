Gegenstände aus der 7.Etage geworfen

Limburgerhof (ots) – Am Samstag 03.12.2022 gegen 14:15 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in die Von-Denis-Straße in Limburgerhof gerufen, da dort ein Mann Gegenstände aus dem 7.Stock eines Mehrparteienhauses warf und hierbei einen PKW beschädigte. Um die Gefahrenlage zu beenden wurde die Wohnung gewaltsam geöffnet und betreten.

Der Beschuldigte konnte angetroffen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden auch noch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

Wechselseitige Körperverletzung und Beleidigung

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 02.12.2022 kam es gegen 17:15 Uhr in der Pechhüttenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Grund der Auseinandersetzung ein Streit vom Vortag war, bei dem eine Person beleidigt wurde. Durch die Auseinandersetzung verletzten sich alle 5 Beteiligte leicht.

Aufgrund des Sachverhalts wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Betrug über Internetplattform

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstag 03.12.2022 wurde eine Anzeige durch die Geschädigten erstattet, die über eine Internetplattform einen angeblichen Geheimagenten der Bundeswehr kennengelernt hatte. Dieser wäre in Afrika stationiert und seine Identität sowohl seine Konten seien gelöscht worden, weshalb er unter Geldnot leide. Aufgrund dessen zahlte die Geschädigte über 3.000 Euro an den Täter.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät:

Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen am Telefon, die unter Vorspiel der großen Liebe sensible Informationen von Ihnen erfragen, auch wenn es sich angeblich um Amtspersonen wie Polizisten, Staatsanwälte, Richter oder Soldaten handelt.

Geben Sie keine Auskünfte zu Bargeldbeständen oder Schmuck, die Sie besitzen und seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen persönlich nicht bekannte Menschen Sie um Überweisung von Geldbeträgen bitten.

Kontaktieren Sie diese Personen telefonisch oder persönlich, bevor Sie Überweisungen an sie tätigen, um deren Angaben auf Wahrheit zu überprüfen oder halten Sie Rücksprache mit Ihrer Polizeidienststelle, wenn Sie sich unsicher sind.

2x Trunkenheit im Straßenverkehr

Neuhofen (ots) – Am Samstag 03.12.2022 gegen 10:20 Uhr, wurde ein nach Alkohol riechender PKW-Fahrer auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Neuhofen gemeldet. Vor Ort konnte die Person angetroffen werden. Bei einem Atemalkoholtest wurde festgestellt, dass der PKW-Fahrer alkoholbedingt (über 2 Promille) nicht mehr in der Lage war ein Fahrzeug zu führen.

Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt, sodass dieser bis auf Weiteres keine Fahrzeuge mehr führen darf.

Schifferstadt (ots) – Ebenfalls in der Nacht auf den 04.12.2022 wurde wegen einer hilferufenden Person gegen 01:40 Uhr in der Salierstraße ein gestürzter Radfahrer festgestellt, der aufgrund seiner Alkoholisierung (über zwei Promille) nicht mehr in der Lage war das Fahrrad sicher zu führen, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und noch gravierender für den Beschuldigten: es wurde eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde gesteuert, sodass das Fehlverhalten Auswirkungen auf die Fahrerlaubnis haben dürfte.

Diesbezüglich appelliert die Polizei erneut dringend an die Vernunft der Bürger bei der Teilnahme am Straßenverkehr zuvor den Genuss von Alkohol und anderer berauschender Mittel zu unterlassen.

Verkehrskontrollen am Südbahnhof

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden am 03.12.2022 zwischen 22-23:30 Uhr mehrere Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei wurden 2 Mängelberichts- und 2 Ordnungswidrigkeiten Verfahren eingeleitet (Dokumente nicht mitgeführt, Helm nicht ordnungsgemäß verschlossen getragen, Radarwarngerät mitgeführt).

Einbruch in Einfamilienhaus

Dudenhofen (ots) – Am Freitag 02.12.2022 im Zeitraum von 19:50-21:40 Uhr drang ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Wichernstraße in Dudenhofen ein. Durch einen Anwohner konnte ein Glasbruch akustisch wahrgenommen werden. Bei der Nachschau konnte der Nachbar eine Person mit Taschenlampe im Anwesen feststellen.

Der Täter flüchtete beim Erblicken aus dem Haus und rannte in Richtung Feld. Trotz schneller und intensiver Fahndung konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der Täter erbeutete Münzen und Schmuck in Höhe von mehreren Tausenden Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.