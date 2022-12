Scheibe eines Autos eingeschlagen

Frankenthal (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 04.12.2022 wurde in der Tannenstraße die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines geparkten SUV Grand Cherokee eingeschlagen. Das Auto wurde durch die unbekannten Täter weder durchwühlt noch wurde aus dem Innenraum etwas entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 700 Euro beziffert.

Wer im Zeitraum vom 03.12.2022, 19:00 Uhr – 04.12.2022, 03:25 Uhr in der Tannenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Pkw

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 02.12.2022, 20:30 Uhr – 03.12.2022, 07:15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter in der Gottfried-Keller-Straße die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines geparkten Pkw’s ein. Aus dem schwarzen Audi A3 wurden zwei Ringe, eine Kette und eine Sonnenbrille entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.