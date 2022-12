Körperverletzung in der Innenstadt

Speyer-Innenstadt (ots) – Am Samstag 03.12.22 gegen 02 Uhr geriet ein 27-Jähriger mit einem unbekannten Mann in Streit. Während des Streits stach der fremde Mann dem Geschädigten mit einem Stichwerkzeug in den Oberschenkel. Anschließend flüchtete der Täter. Der 27-Jährige kam mit oberflächlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zum Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Traktoren für einen guten Zweck unterwegs

Speyer/Schifferstadt (ots) – Am Samstag 03.12.2022 zwischen 15:30-21:30 Uhr kam es im Bereich der Polizei Schifferstadt und Speyer zu einem Traktorenaufzug der Landwirte aus der Region unter dem Motto “Ein Funken Hoffnung”. Der Konvoi der bunt geschmückten Traktoren war ca. 2 km lang und umfasste 106 Traktoren.

Der Zug startete in Schifferstadt, über Waldsee, Otterstadt und Speyer endete er gegen 21:30 Uhr in Dudenhofen. Es kam entlang der Strecke zu einem sehr hohen Zuschauerinteresse, aufgrund der gewählten Zugstrecke durch die Speyerer Innenstadt kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen, jedoch ohne besondere Zwischenfälle.

Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Speyer (ots) – Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurde am 02.12.2022 gegen 20:15 Uhr eine männliche Person in Speyer-West einer Personenkontrolle unterzogen. Aufgrund von fehlenden Dokumenten wurde der 25-jährige Mann durchsucht.

In der Jackentasche konnte ca. 11g Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall auf Parkplatz-Geschädigter gesucht

Speyer (ots) – Am Samstag 03.12.2022 zwischen 14-14:30 Uhr touchierte eine 72-jährige PKW Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Schifferstadter Straße in Speyer beim Einparken ein bereits dort abgestelltes Fahrzeug. Da der Halter des parkenden Fahrzeugs nicht vor Ort war, verließ die Verursacherin die Örtlichkeit um den Nutzer des Fahrzeuges in dem angrenzenden Markt ausrufen zu lassen.

Als die Verursacherin wieder zu der Örtlichkeit zurückkam, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Weder Kennzeichen noch Fabrikat des beschädigten Fahrzeuges sind bekannt.

Zeugen, die Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen können bzw. Personen, die sich zum oben genannten Zeitpunkt auf einen Parkplatz in der Schifferstadter Straße aufhielten und an ihrem Fahrzeug einen Schaden feststellen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Speyer unter der 06232/1370 in Verbindung zu setzen.