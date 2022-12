Landau: Die Polizei-News

Dreistigkeit führt zu vorläufigem Führerscheinentzug

Landau (ots) – Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim versuchte am Freitag 02.12.2022 seinen PKW im Bereich Queichheimer Hauptstraße in einer Hofeinfahrt zu wenden. Beim rückwärts Ausfahren stieß er gegen einen dort geparkten PKW, wodurch ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro entstand. Dem geschädigten Fahrzeughalter wurden Personalien und eine Handynummer ausgehändigt. Der junge Mann setzte hiernach seine Fahrt fort.

Nachdem sich der Geschädigte hier meldete, ergaben Ermittlungen, dass der Unfallverursacher falsche Personalien weitergegeben hatte. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die von ihm angegebene Handynummer auf eine unbeteiligte Person ausgegeben war.

Über Zeugen und ein abgelesenes Kennzeichen konnte dann der “richtige” Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser räumte die Tat schließlich ein. Bei Begutachtung seines PKW konnten entsprechend übereinstimmende Schäden festgestellt werden. Sein Führerschein wurde im Anschluss beschlagnahmt.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Regionalbahn

Landau (ots) – Am Samstag 03.12.2022 gegen 21:15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Herxheimer mit seinem Pkw die Schlossstraße in Landau in Fahrtrichtung Zweibrücker Straße. Nach ersten Ermittlungen missachtete der Fahrer die Rot zeigende Lichtzeichenanlage und umfuhr die Schranke des dortigen Bahnübergangs. Beim Überqueren kam es zur Kollision mit der kreuzenden Regionalbahn.

Hierbei entstand Sachschaden am Pkw, der Regionalbahn und durch umherfliegende Fahrzeugteile an einem weiteren Pkw. Verletzt wurde niemand. Da beim Fahrer des verursachenden Pkw Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Bahnstrecke war im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 90 Minuten gesperrt.

Umparken nach Unfall hilft nicht

Landau (ots) – Nachdem eine 46-jährige Landauerin am Samstag 03.12.2022 gegen 10:45 Uhr beim Einparken auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Dammühlstraße in Landau ein stehendes Fahrzeug beschädigte, fuhr die Frau im Anschluss 2 Parkreihen weiter und stellte ihr Fahrzeug dort ab. Im Anschluss ging die Fahrerin zum Einkauf in den Supermarkt.

Nicht bedacht hatte die Frau, dass ihr Manöver durch einen Zeugen beobachtet wurde, welcher die Polizei verständigte. Sie muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

Reifen platt gestochen

Landau (ots) – Nachdem die 56-jährige Fahrzeughalterin am Freitagabend 02.12.2022 zurück an ihren PKW kam, musste sie feststellen, dass an diesem insgesamt 2 Reifen zerstochen wurden. Das Fahrzeug hatte die Frau den Tag über zwischen 12.30-21 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Charles-de-Gaulle-Straße in Landau geparkt.

Durch die mutwillige Beschädigung war der PKW nicht mehr fahrbereit. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.

Alkoholisiert mit Mofa unterwegs

Landau (ots) – Ein 58-jähriger Landauer wurde am 03.12.2022 gegen 10:30 Uhr auf seinem Mofa im Bereich Reiterstraße in Landau kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann war mit 0,88 Promille unterwegs. Er wird seinen Führerschein für einen Monat abgeben müssen.