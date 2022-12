Kreis Alzey-Worms

Weinberg beschädigt – Verursacher flüchtet

Partenheim (ots) – Zwischen Ende November und Samstag 03.12.2022 kam es auf der L 429 zwischen Partenheim und Saulheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach kam ein unbekanntes Fahrzeug ca. 800 Meter hinter dem Ortsausgang Partenheim nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher mehrere Pfosten eines Weinbergs und entfernte sich danach unerlaubt von dem Unfallort.

Aufgrund der Reifenspuren vor Ort, lässt sich vermuten, dass das Fahrzeug von einem anderen Verkehrsteilnehmer aus dem Weinberg gezogen wurde. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Wörrstadt.

Verkehrsüberwachung

Alzey/Bornheim Rhh. (ots) – Am Donnerstag 01.12.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Alzey Umfangreiche Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch. In Alzey wurden im Bereich der Karl-Heinz-Kipp-Straße Fahrzeugführer Schwerpunktmäßig hinsichtlich der verbotenen Nutzung von Mobiltelefon kontrolliert. Insgesamt 10x mussten die Beamten einschreiten und Anzeigen an die Bußgeldstelle fertigen. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld von 100,- EUR und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Neben der verbotenen Telefonnutzung wurden außerdem sechs Personen festgestellt die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. In 15 Fällen wurden außerdem Mängel an Fahrzeugen festgestellt oder es wurden die erforderlichen Dokumente wie Führerschein oder Fahrzeugschein nicht mitgeführt.

Weiterhin wurde auf der L408 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Bornheim/A61 in der Zeit von 13:30-16:30 Uhr die dort geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h überwacht. Hier kommt es immer wieder zu Unfällen, bei welchen oft auch Personen verletzt werden. Im Kontrollzeitraum waren insgesamt 24 Fahrzeugführer mehr als 10 km/h zu schnell. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 111 km/h gemessen. Nach Abzug eines vorgeschriebenen Toleranzwertes war er damit 37 km/h zu schnell und muss nun mit einem Bußgeld von 200 EUR und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Betrunken gegen geparkten Pkw geprallt

Sulzheim (ots) – Am Samstagabend 03.12.2022 meldete um kurz nach 21:00 Uhr ein Anwohner aus Sulzheim, dass ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen seinen geparkten Pkw geprallt sei. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem 25-jährigen Unfallverursacher deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von knapp 1,1 Promille. Dem Mann wurde daher auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt.

Einbruch

Alzey (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 30.11. und Samstag 03.12.2022, 13:30 Uhr kam es in Alzey in der Straße An der Rechenmühle zu einem Einbruch in Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Haus und durchwühlten dort auf der Suche nach Beute Schubladen und Schränke. Personen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich unter 06731/911-0 mit der Polizei Alzey in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Alzey (ots) – Polizeibeamte der Polizeiinspektion Alzey stellten am frühen Samstagmorgen gegen 05:14 Uhr ein beschädigtes Verkehrszeichen am Kreisverkehr Kreuznacher Straße/Am Herdry in Alzey fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war hier offenbar in der Ausfahrt in Richtung Alzey-Heimersheim mit seinem Fahrzeug gegen das Schild geprallt. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle.

Zurück blieben mehrere Teile des Unfallfahrzeuges anhand derer die Polizei zwischenzeitlich ermittelt konnte, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen roten Skoda Fabia RS gehandelt haben durfte. Zeugen, die Angaben zum Unfall selbst, oder zu einem entsprechenden Pkw mit Frontschaden machen können, werden gebeten sich unter 06731/911-0 bei der Polizei Alzey zu melden.

Worms

Einbruch in Einfamilienhaus

Worms (ots) – Am 03.12.2022, zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, kam es in Worms, in der Anton-Heydt-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchwühlten es.

Entwendet wurde Schmuck und Bargeld im unteren 5-stelligen Bereich. Zeugen, denen etwas verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms (Tel.: 06241/852-0) zu melden.