Sachbeschädigung am Weihnachtsmarkt

Bad Sobernheim (ots) – In der Nacht von Freitag, 02.12.22 bis Samstag 03.12.22 kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände des Marumparks. Hierbei beschädigte ein unbekannter Täter einen Holzzaun am dortigen Kinder-Karussell.

Zudem wurden mehrere Tische umgeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an die Polizei in Kirn.

Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Bad Sobernheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen des 04.12.2022 um 00:45 Uhr geriet ein 35-jähriger Mann aus der VG Nahe-Glan mit seinem PKW in eine Kontrolle der Kirner Polizei. Auf dem Parkplatz des REWE-Marktes behauptete der Fahrer, seinen Führerschein in seiner Wohnung vergessen zu haben. Anhand einer Überprüfung konnte seine Aussage widerlegt werden.

Dem PKW-Fahrer war bereits vor über einem Jahrzehnt der Führerschein abgenommen worden. Außerdem reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde dem 35-Jährigen untersagt und ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun im Strafverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Geplatzter Reifen führ zu PKW-Überschlag

L 234 zwischen Waldböckelheim und Oberstreit (ots) – Bereits am Donnerstag 01.12.2022 gegen 11:20 Uhr kam es auf der L 234 zwischen Waldböckelheim und Oberstreit zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein PKW überschlug. Einer 21 Jahre alte PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan platzte nach der Durchfahrt einer Rechtskurve der linke Hinterreifen, so dass sie von der Fahrbahn abkam, gegen ein Betonrohr prallte und sich im Anschluss mit ihrem PKW überschlug.

Sie erlitt dadurch glücklicherweise nur leichte Verletzungen, ihr Fahrzeug wurde jedoch total beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Ursache des Reifenplatzers konnte vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden.