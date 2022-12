Randaliererin auf dem Weihnachtsmarkt

Kaiserslautern (ots) – Eine vorweihnachtliche Stimmung konnte der Lauterer Weihnachtsmarkt offensichtlich bei einer 35-jährigen Besucherin nicht auslösen. Die Frau aus dem Stadtgebiet geriet am frühen Samstagabend 03.12.2022 mit einem Standbetreiber und dessen Angestellter in Streitigkeiten. Hierbei beleidigte die Besucherin die beiden Händler verbal und mit Fingerzeichen.

Auch die zufällig hinzugekommene Weihnachtsmarktstreife der Polizei konnte die Frau nicht beruhigen. Sie verhielt sich weiterhin aggressiv und beleidigte zusätzlich noch die Polizeibeamten.

Die Besucherin musste letztendlich vom Weihnachtsmarktgelände verwiesen werden. Dem erteilten Platzverweis kam die Frau nur widerwillig und zögerlich nach. Außerdem leitet die Polizei ein Strafverfahren gegen die Randaliererin ein.|PvD

Diebe entwenden Mobilfunktelefone

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 03.12.2022 entwendeten bisher unbekannte Diebe in der Kaiserslauterer Innenstadt 4 hochwertige Handys. Die Täter gingen offensichtlich arbeitsteilig vor.

Gegen 13:30 Uhr betrat eine männliche Person den Telekommunikationsladen in der Marktstraße. Dort löste der Mann gewaltsam 4 hochpreisige Mobilfunktelefone aus den Sicherungen und flüchtete aus dem Geschäft. Ein zweiter Täter hielt ihm dabei die Ladentür auf.

Die Männer rannten durch die Marktstraße in Richtung Eisenbahnstraße. Zwar versuchten die Angestellten des Geschäfts die Täter zu verfolgen, verloren diese aber dann schnell aus den Augen.

Die Diebe trugen allerdings auffällige Kleidung. Der erste Täter war bekleidet mit einem weißen Hoodie der neongelbe Streifen hatte und der zweite mit einem orangefarbenen Hoodie sowie grüner Steppweste.

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 oder per Email an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.|PvD

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Das zweite Adventswochenende begann für einen 23-jährigen Radfahrer leider im Krankenhaus. Der in Kaiserslautern wohnende Mann, benutzte am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad den Radweg in der Königstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto die Pirmasenser Straße und wollte in die Königstraße abbiegen.

Hierbei übersah der Autofahrer den Mann auf dem Fahrrad, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen, welche aber glücklicherweise eher glimpflich sein dürften. Er wurde vorsorglich von einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Ein zufällig hinzugekommener Bekannter des Verletzten nahm dessen Fahrrad in Obhut. Die Polizei ermittelt jetzt, infolge des Unfallgeschehens, gegen den Autofahrer wegen einer fahrlässig begangenen Körperverletzung.|PvD

Alkoholisierte Fahrzeughalterin mit beschädigtem Auto

Kaiserslautern (ots) – Ein beschädigtes Auto weckte am frühen Samstag, kurz nach Mitternacht, die Aufmerksamkeit eines Passanten. Das Auto fuhr unfallbeschädigt mit einem luftleeren Reifen und bog in der Altstadt in ein Parkhaus ein. Der daraufhin verständigten Polizeistreife kam im Ausgangsbereich des Parkhauses eine 27-jährige Frau zu Fuß entgegen.

Hierbei handelte es sich, wie eine Halterabfrage über die US-Militärpolizei ergab, um die Eigentümerin des beschädigten Autos. Die Frau war sichtlich alkoholisiert. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille, sodass der Frau eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Fahrereigenschaft räumte die Fahrzeughalterin allerdings nicht ein. Bisher ist es auch noch nicht bekannt, wie es zu den Beschädigungen am Auto kam.

Die Ermittlungen zur Unfallstelle dauern ebenfalls noch an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 oder per Email an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen.|PvD