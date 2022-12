Mann im Geraer Ring ausgeraubt

Mannheim (ots) – Ein 23-Jähriger wurde am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Geraer Ring Opfer eines Raubdelikts. Zwei Männer bedrohten ihn mit einem Schlagstock und einem Messer und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem der Geschädigte seine Geldbörse ausgehändigt hatte, flohen die beiden Täter in Richtung Vogelstang See. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Ergreifen der Männer.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 170cm groß, kräftige Statur, helle Hautfarbe, trug eine Mütze, einen Schal, eine schwarze Jacke, weiße Nike Schuhe.

Täter 2: ca. 180cm groß, schlank, helle Hautfarbe, kurze blonde Haare, trug eine schwarze Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0621-1744444 entgegen.

Defektes Licht und keinen Führerschein

Mannheim (ots) – Am 03.12.2022 kurz nach 20 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein PKW auf, bei dem das rechte Rücklicht defekt war. Die Beamte entschlossen sich eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug. Der Alkoholtest ergab jedoch lediglich einen Wert von 0,08 Promille.

Bei der Kontrolle konnte der 22-Jährige Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Ebenso war dieser nicht im System hinterlegt. Zu guter letzt fehlte an dem Fahrzeug noch eine entsprechende Umweltplakette.

Entsprechend muss er sich nun sowohl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis als auch den Ordnungswidrigkeiten verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer entlassen./DL

Unfall zwischen Pkw und Motorradfahrer, Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen

Mannheim-Neulußheim (ots) – Am Freitag 02.12.2022 gegen 19.15 Uhr hat sich auf der L 560 in Höhe Neulußheim an der dortigen Ausfahrt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Führer und einem Motorradfahrer ereignet. Rettungskräfte sowie Polizei befinden sich im Einsatz.

Der Straßenverkehr musste für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.