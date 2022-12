Gassi-Gehen endet auf der Autobahn

Sandhausen/BAB5 (ots) – Am Samstag 03.12.2022 kurz nach 15:00 Uhr musste eine Streife des Autobahnpolizeireviers ausrücken. Grund waren mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern, dass auf dem Standstreifen der BAB5 eine Frau mit ihrem Hund “spazieren” gehen würde.

Die Polizei stellte die beiden “Gassi-Geher” tatsächlich auf dem Standstreifen zwischen Schwetzingen und Walldorf fest. Auf Nachfrage teilte die Frau mit, dass sie sich verlaufen habe. Sei war von ihren üblichen Weg, den sie täglich mit ihrem Hund lief, ausnahmsweise abgewichen und war dann plötzlich auf der Autobahn. Die Streife brachte im Anschluss sowohl Zwei- als auch Vierbeiner sicher bis nach Hause.

Provokante Blicke führen zu Faustschlägen in der Diskothek Kinki Palace

Sinsheim (ots) – Ein 19-jähriger Gast geriet mit zwei weiteren Besuchern (22 -und 17-jährige Männer) der Eventlocation “Kinki-Palace Sinsheim”, aneinander. Auslöser des Ganzen waren wohl “provokante Blicke”. Im Rahmen eines Gespräches kam es dann zu Faustschlägen des 19-Jährigen.

Die Geschädigten Männer erlitten hierbei allerdings nur leichte Verletzungen. Über einen Mitarbeiter der Diskothek wurde dann die Polizei alarmiert. Der alkoholisierte Aggressor wurde, zum Zwecke der weiteren erforderlichen Maßnahmen, zum Polizeirevier Sinsheim gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Einbruch in das Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde Eppelheim

Eppelheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag 01.12. auf Freitag 02.12.2022, ereignete sich in Eppelheim ein Einbruch in das Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde. Der oder die Täter gelangten vermutlich durch die an der Gebäuderückseite befindlichen Fenster in das Gebäude.

Im Pfarrhaus selbst wurden diverse Türen aufgehebelt. Zudem wurde ein im Büroraum aufgestellter Tresor gewaltsam aufgebrochen. Hinsichtlich dem Stehlgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden, jedoch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden durch die Tat. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eppelheim, unter der Rufnummer: 06221/766377, zu melden.

Diebstahl von Bronze-Engel auf dem Friedhof gestohlen

Neckargemünd (ots) – Ein bislang unbekannte Täter entwendete in der Zeit vom 01.11.2022 bis 03.12.2022 einen ca. 40 cm hohen Bronze-Engel im Wert von ca. 1.200 Euro, welcher mittels Schrauben auf einem Marmorsockel befestigt war.

Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere Gegenstände von Gräbern gestohlen wurden. Daher suchen die Ermittler des Polizeireviers Neckargemünd weitere mögliche Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter Tel. 06223-92540 zu melden./DL

Schwerer Verkehrsunfall, Fahrbahn wieder frei gegeben

Schönbrunn (ots) – Gegen 15:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Schönbrunn und dem Ortsteil Schwanheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge miteinander kollidierten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verletzten sich beide Unfallbeteiligte, weshalb sie zur weiteren ärztlichen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht wurden.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis 18.35 Uhr vollgesperrt werden. Die Sperrung wurde mittlerweile aufgehoben. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Beide Pkw mussten nach Beendigung der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes.