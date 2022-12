Einbruch in Amtsgebäude der Stadt Heidelberg

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in ein Dienstgebäude der Stadt Heidelberg in der Gaisbergstraße 7 eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hier mehrere Türen zu den Räumlichkeiten des Vermessungsamtes und des Tiefbauamtes auf.

Sie entwendeten neben Bargeld und einem hochwertigen Fahrrad der Marke Canyon auch eine Kaffeemaschine. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen hohen 4-stelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06221-18570 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen.

Brand-Fehlalarm

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr kam es zu einem Brandalarm in der Heidelberger Bahnstadt. Die Berufsfeuerwehr und die Polizei suchten unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Örtlichkeit auf. Erfreulicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm, der Alarm wurde durch den Dampf eines Glühweinkessels ausgelöst./CW

Mehrere Trunkenheitsfahrten in der Nacht

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden gleich mehrere Führerscheine im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim eingezogen.

In Friedrichsfeld wurde bei einem auffälligen Fahrer knapp über 2,0 Promille gemessen, in Sandhofen und in Weinheim jeweils über 1,0 Promille. Die Fahrer mussten ihren Führerschein bei der Polizei lassen und müssen sich nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auseinandersetzen./CW