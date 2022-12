Kreis Karlsruhe

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B3

Bruchsal (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor 02.00 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Pkw die B3 von Weingarten kommen in Fahrtrichtung Bruchsal. Etwa in Höhe des Weingartener Baggersees kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und prallte letztlich frontal gegen einen Baum.

Das Fahrzeug fing schließlich Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrzeugführer erlitt durch das Unfallgeschehen tödliche Verletzungen.

Die B3 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis 05.15 Uhr gesperrt werden.

(ots) – Folgemeldung – Bei den Ermittlungen zur möglichen Ursache des tödlichen Verkehrsunfalls vom 03.12.2022, 02.00 Uhr, auf der B3 Höhe Baggersee Weingarten ist die Verkehrspolizei Karlsruhe aktuell noch keinen entscheidenden Schritt weiter.

Die sachbearbeitenden Beamten bei der Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe sind aus diesem Grund weiterhin auf Zeugen oder Personen angewiesen, die eventuell auch Hinweise auf Auffälligkeiten in Bezug auf einen dunklen/schwarzen Ford Fiesta älteren Baujahrs schon vor dem eigentlichen Unfallzeitpunkt geben können. Entsprechende Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Karlsruhe, 0721 944840.

Bewohnerin beim Kellerbrand aus Wohnung gerettet

Östringen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 04.12.2022 hat die Freiwillige Feuerwehr Östringen bei einem Kellerbrand die Bewohnerin aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet. Da die Rollstuhlfahrerin wohl auch Rauchgase eingeatmet hatte, wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Der Brand entstand durch eine eingeschaltete Herdplatte. Der Schaden begrenzt sich auf die Kücheneinrichtung.

Insgesamt 55 Feuerwehrangehörige aus Östringen und Bad Schönborn waren am Sonntagmorgen mit mehreren Löschfahrzeugen und einer Drehleiter in Östringen im Einsatz. In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Östringen kam es zu einem Kellerbrand. “Wir haben sofort die auf einen Rollstuhl angewiesene Mieterin aus der verrauchten Wohnung gerettet und ins Freie gebracht”, berichtet Einsatzleiter Philipp Büchel über die Arbeit der Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Zwölf weitere Personen aus dem Mehrfamilienhaus wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Außer der Mieterin aus der Brandwohnung hat sich bei dem Feuer niemand verletzt. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Durch eine eingeschaltete Herdplatte ist Inventar der Küche in Brand geraten. Sowohl die betroffene Wohnung als auch das komplette Treppenhaus waren verraucht. Die Feuerwehr setzte Hochleistungslüfter ein, um das Gebäude vom Rauch zu befreien.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und dem Notarzt im Einsatz. Organisatorischer Leiter Rettungsdienst war Jürgen Weber vom DRK. Vom Polizeirevier Bad Schönborn waren drei Streifenwagen vor Ort. Die Mühlhausener Straße musste während der Rettungs- und Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt werden.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Elektrobrand in Labor für Batterieforschung

Bruchsal/Industriepark Triwo (ots) – In einem Labor für Batterieforschung kam es am Samstagvormittag 03.12.2022 zu einem Brand mit anschließender Zersetzung von Batterieteilen. Ein Feuerwehrangehöriger wurde mit Atemwegreizungen in eine Klinik gebracht. Der Schaden konnte auf einen Laborraum begrenzt werden.

Zur Schadensursache und zum Schadensausmaß können noch keine Angaben gemacht werden. Schadstoffmessungen ergaben keine Gefährdung für die Umgebung.

Die automatische Brandmeldeanlage hat die Freiwillige Feuerwehr Bruchsal zu einem Gebäude auf dem Campus der Industriepark TRIWO in Bruchsal gerufen. “Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, stellten wir Rauch im gesamten Erdgeschossbereich des betroffenen Gebäudes fest”, berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Unter der Leitung des Bruchsaler Abteilungskommandanten Martin Schleicher waren 90 Feuerwehrangehörige aus allen sechs Abteilungen der Feuerwehr Bruchsal im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Rettungswagen, dem Notarzteinsatzfahrzeug, von der Bereitschaft des DRK Karlsdorf und vom MHD Bruchsal unter der Leitung von Jürgen Weber als organisatorischer Leiter Rettungsdienst vor Ort.

Die Feuerwehr hat mit dem Löschmittel CO2 den lokalisierten Laborbereich gelöscht. “Durch den Löscheinsatz konnte die Temperatur in dem Raum merklich gesenkt und der Zersetzungsprozess in den gelagerten Batterien gestoppt werden”, berichtet die Feuerwehr über ihre Tätigkeit weiter. Vorsorglich wurde aus den umliegenden Gebäuden 7 Personen in Sicherheit gebracht.

Mit einem Entlüftungsgerät hat die Feuerwehr die verrauchte Luft ins Freie gebracht. Es wurde auch die in dem Gebäude vorhandene Abluftwaschanlage in Betrieb genommen und so die Entrauchung der Räume unterstützt.

Der Geschäftsführer der betroffenen Firma vermutet einen Schmorbrand in der Elektroanlage als Brandursache.

Zwei Fachberater Chemie des Gefahrgutzuges des Landkreises haben verschiedene Luftmessungen durchgeführt. Die festgestellten Schadstoffwerte waren alle unterhalb der festgelegten Grenzwerte. Schadstoffproben wurden auch zur Berufsfeuerwehr nach Mannheim gebracht. Die Spezialisten aus Mannheim unterstützen die Feuerwehren ergänzend mit ihren Auswertemöglichkeiten der angelieferten Proben und stehen der Einsatzleitung beratend zur Verfügung.

Der Bruchsaler Bürgermeister Andreas Glaser machte sich vor Ort ein Bild von der Arbeit der Feuerwehr und Rettungskräfte. „Hier im TRIWO wird sehr innovativ an der Weiterentwicklung der Batterien geforscht „, berichtete Glaser zu der sehr bedeutenden Arbeit am Standort Bruchsal. Vom Polizeirevier Bruchsal waren teilweise mehrere Streifenwagen im Einsatz. Vorort an der Einsatzstelle war auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Karlsruhe

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend, zwischen 21.00 bis 22.35 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz der Europahalle, 2. Parkreihe von der Halle herkommend, mindestens 7 Fahrzeuge. Der Täter trat hierbei jeweils einen Außenspiegel der geparkten Pkw ab. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann mit wenig Haaren oder Glatze, dunkelhäutig und mit einer hellen Jacke bekleidet.

Zeugen die entsprechenden Wahrnehmungen in dem angeführten Zeitraum zum beschriebenen Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 666-3611 in Verbindung zu setzen.