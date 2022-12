Frankfurt – Gallus: Hausbesetzung in der Günderrodestraße

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Nachmittag besetzten mehrere Dutzend

Personen ein Haus in der Günderrodestraße.

Gegen 15:00 Uhr meldeten Anwohner, dass sich bereits mehrere Personen an und in

dem leer stehenden Haus befänden und Transparente mit thematischen Bezug zur

„Wohnraumproblematik“ an den Fenstern befestigen würden.

Im weiteren Verlauf wurde eine Spontanversammlung auf der Günderrodestraße

angemeldet, welche nach Angaben des Anmelders zwar keinen Bezug zu den

Hausbesetzern habe, jedoch die Protestierenden mit Decken, warmen Getränken und

Speisen aushelfen würde. Eine Inaugenscheinnahme der Gegenstände seitens der

Polizei versuchten die Teilnehmer der Spontanversammlung zu unterbinden.

Aufgrund dessen erging an den Anmelder die Auflage, den im Vorfeld aufgestellten Pavillon vom Gehweg auf die Fahrbahn zu verlegen.

Zwischenzeitlich waren ca. 60 Personen vor dem Gebäude. Der Verkehr zwischen der Mainzer Landstraße und Frankenallee wurde für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Im Verlauf der Hausbesetzung meldeten sich 10 Hausbesetzer bei der Polizei und

gaben an, dass besetzte Gebäude freiwillig verlassen zu wollen. Die Gespräche

mit der Polizei, das anschließende Verlassen des Hauses samt

Identitätsfeststellungen der 10 Protestierenden verlief ohne Vorkommnisse und

friedlich.

Da kein Berechtigter des Wohnhauses erreicht werden konnte, wurden die

polizeilichen Maßnahmen vor Ort beendet.

Frankfurt – Dornbusch: Volksverhetzung und Beleidigung

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstagmorgen (03. Dezember 2022) kam es in der

Raimundstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Gegen 10:40 Uhr beleidigte in einem Supermarkt ein 29-jähriger Mann, zwei Männer

im Alter von 47 und 53 Jahren aufgrund ihres Aussehens. Nachdem die Polizei

durch mehrere Zeugen verständigt wurde und vor Ort eintraf, begann der

29-Jährige nun die Polizeibeamten zu beleidigen.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der

Beleidigung verantworten. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt.

Frankfurt – Altstadt: Großeinsatz der Polizei

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagabend (02. Dezember 2022) gefährdete sich ein

12-Jähriger selbst mit einem Messer, um seine Mitnahme mit dem Jugendamt zu

umgehen.

Gegen 21:15 Uhr versuchten Polizeibeamte in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt

einen Beschluss des Amtsgerichts zur Inobhutnahme des 12-Jährigen durchzusetzen.

Nachdem der 39-jährige Erziehungsberechtigte seinem Sohn die Maßnahmen erklärte,

griff dieser plötzlich zu einem ihm naheliegenden Küchenmesser und drohte sich

selbst das Leben zu nehmen, wenn die Polizei und das Jugendamt die Wohnung nicht

verlassen würden. Der Gesamtumstand hatte zur Folge, dass die Polizei den

Einsatzraum weiträumig absperrte. Kommunikativ und nach geduldigem Einwirken

durch die Polizei konnte der 12-Jährige in gewohnt professioneller Weise in

Sicherheit gebracht werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 12-Jährige in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht.