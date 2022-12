Unfallflucht in Hünfeld

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag 14:00 Uhr ereignete sich in Hünfeld in Höhe Am Fuldaer Berg 28 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter orange/roter PKW Suzuki Swift wurde im Bereich der hinteren Stoßstange und dem linken hinteren Kotflügel getroffen und nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden wird auf 1500 EUR geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste zumindest einen Schaden am rechten Außenspiegel und eventuell auch an den rechten Karosserieteilen davongetragen haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen graublau metallic farbenen Opel Astra H (Erstzulassung 2007 bis 2010).

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen kann, meldet sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Donnerstag, 01.12.2022 gg. 17:40 Uhr kam es im Bereich der Homberger Str. 24 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein geparkter Renault Clio eines 53-jährigen Hamburgers – vermutlich durch eine schwarzen Audi – beim Vorbeifahren gestriffen, so dass der Außenspiegel des Clio beschädigt wurde. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Samstag, 03.12.2022, gg. 19 Uhr kam in der der Breitenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein 25-jähriger Bensheimer mit seinem Kastenwagen beim Rangieren gegen eine Straßenlaterne stieß. An der Straßenlaterne und dem Kastenwagen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.750 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Samstag, 03.12.2022, gg. 19:15 Uhr kam in im Bereich Hünfelder Str. /Kreisel zur Blauen Liede zu einem Verkehrsunfall, als ein 27-jähriger Bad Hersfelder sich dem Fußgängerüberweg näherte und eine vierköpfige Familie erst im letzten Moment wahrnahm, als diese den Fußgängerüberweg querten. Der 27-Jährige konnte rechtzeitig mit seinem Pkw ausweichen, überfuhr jedoch die Beschilderung des Kreisverkehrs und landete in einem angrenzenden Zaun. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Neuenstein-Salzberg. Am Freitag, 02.12.2022 gg. 17:30 Uhr kam es im Bereich der Knüllstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, als ein 23 Jähirger aus Maisach mit seinem Pkw bei kurzzeitig überfrierender Nässe auf das Heck des Pkw einer 31 jährigen Frau aus Üchtelhausen auffuhr. Die 5 jährige Tochter der Frau aus Üchtelhausen wurde dabei leichtverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, 03.12.2022, 18:26 Uhr, Bebra-Asmushausen, B27, Fahrtrichtung Sontra, km 0,900

61-jährige PKW Fahrerin aus Cornberg befuhr die B 27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Rautenhausen. In Höhe Stationskilometer 0,900 kam sie zunächst nach rechts und im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und touchierte auf beiden Seiten die Stahlschutzplanke. Am PKW Sowie an den Schutzplanken entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 EUR

Verkehrsunfall mit Flucht, 03.12.2022, 20:20 Uhr, 36199 Rotenburg a.d. Fulda, Am Rainchen

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lieferdienstes beschädigte beim Rangieren mit dem Fahrzeug die Zugangstreppe des Wohnhauses und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden 500,-EUR Hinweise bitte an die PSt. Rotenburg a.d. Fulda, 06623/9370.

Tankstellenüberfall in Eiterfeld

Am heutigen Abend um 19.20 Uhr wurde die Tankstelle in der Marktstraße in Eiterfeld überfallen. Ein männlicher Täter betrat den Verkaufsraum bedrohte die dortige Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit geringer Beute flüchtete er zu Fuß von dem Tankstellengelände. Die Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt.

Samt seiner Maskierung war der Täter komplett schwarz gekleidet. Er war ca. 165 cm groß und leicht korpulent.

Die Polizei bittet unter Tel.: 0661 / 105-0 um Meldung von Zeugen die Hinweise zur Tat geben können oder Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle gemacht haben.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, 02.12.2022, 14:08 Uhr, Bebra, Am Sportplatz/Kasseler Straße.

61-jähriger PKW Fahrer befuhr die Straße Am Sportplatz in Richtung Kasseler Straße. Beim Linksabbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten PKW einer 66- jährigen Frau aus Bebra, hierbei verletzten sich die Fahrerin und Beifahrerin leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 8000,-EUR

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Donnerstag, den 01.12.2022, gegen 07:15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug unter dem Einfahrtsbogen an der Aral-Tankstelle durch. Bei der Durchfahrt stieß der beladene Sattelzug gegen den Einfahrtsbogen, so dass dieser beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend mit seinem Sattelzug unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.