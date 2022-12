Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Tödlicher Verkehrsunfall – Langen

Ein Verkehrsunfall mit tragischem Ende ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 05:10 Uhr in der Liebigstraße in Langen. Ein 20-jähriger Langener unter Alkoholeinfluss verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Graben der parallel zur Liebigstraße führenden S-Bahn-Trasse. Der 21-jährige Beifahrer erlitt hierbei tödliche Verletzungen und musste im Anschluss durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Unfallverursacher kam mit leichteren Verletzungen vorsorglich in die Klinik, wo er sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen musste. Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen.