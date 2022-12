Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 35792 Löhnberg-Selters, Lambertsstraße

Tatzeit: Samstag, 03.12.2022, 16:50 Uhr bis 19:30 Uhr

Sachverhalt:

Ein unbekannter Täter begab sich zu der Terrasse des Wohnhauses und hebelte dort mittels eines Werkzeugs ein Fenster auf. Im Anschluss betrat er verschiedene Räume und durchwühlte Schubladen und Schränke. Schließlich verließ der Täter das Wohnhaus um das Fenster der im Haus befindlichen Einliegerwohnung ebenfalls aufzuhebeln. Es wurden erneut sämtliche Räume durchsucht. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Es wurde Schmuck entwendet. Der Wert des Stehlguts ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600,-EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 35781 Weilburg-Kubach, Ruppertstal

Tatzeit: Samstag, 03.12.2022, 09:30 Uhr bis 21:15 Uhr

Sachverhalt:

Ein unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf der Rückseite des Einfamilienhauses auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Haus. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca.1000,-EUR Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkws

Tatort: 65620 Waldbrunn-Hausen, Waldstraße 4

Tatzeiten: Donnerstag, 01.12.22, 18:00 Uhr – 19:30 Uhr

Freitag, 02.12.22 ,16:00 Uhr – 17:30 Uhr

Freitag, 02.12.22, 18:30 Uhr – Samstag, 03.12.22, 11:30 Uhr

Sachverhalt:

Durch unbekannte Täter wurden in den jeweiligen Tatzeiten ein Reifen eines Firmenfahrzeuges eines Sicherheitsdienstes beschädigt. Eine unbekannter Täter hatte jeweils eine Schaube in einen Fahrzeugreifen eingebracht. Beim Fahren konnten die Beschädigung dann festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 300,-EUR Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße 6a

Tatzeit: Freitag, 02.12.2022, bis 07:00 Uhr

Der Hausmeister der Seniorenanlage Wohnstadt Limburg stellt am Freitag 02.12.2022 gegen 07:00 Uhr fest, dass unbekannte Täter im Außenzugang zum Treppenhaus die Hauswand mit 2 roten Graffitis beschmiert haben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Täterhinweise liegen keine vor.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: 65611 Niederbrechen, Limburger Straße

Unfallzeit: Freitag, 02.12.2022, 15:36 Uhr

Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Brechen befuhr die Limburger Straße in Niederbrechen aus Richtung Lindenholzhausen in Richtung Ortsmitte und wollte an der Kreuzung Limburger Straße/Villmarer Straße nach links in Richtung Villmar abbiegen. ierbei übersah sie das ihr entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 80jährigen Fahrzeugführers aus Niederbrechen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Dabei wurde die 16jährige Beifahrerin aus Eschhofen leicht verletzt und wurde in ein Krankhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: L3046 zwischen Ellar und Dorchhiem

Unfallzeit: Freitag, 02.12.2022, 19:05 Uhr

Ein 52-jähriger Fahrer aus Weilburg befuhr mit seinem Fahrzeug die L3046 aus Richtung Ellar kommend in Richtung Dorchheim. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 51-jährigen aus Waldbrunn zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers gedreht und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Das Fahrzeug des Unfallgegners wurde in den Graben geschleudert und blieb dort parallel zur Fahrbahn liegen. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Unfallgegner und dessen 10-jährige Mitfahrerin wurden durch den Aufprall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 40.000EUR geschätzt wird.

Tageswohnungseinbruch Dauborn

Tatort: Moselstraße, 65597 Hünfelden-Dauborn

Tatzeit: Freitag, 02.12.2022, 05:30 Uhr – 20:00 Uhr

UT hebelten an der Rückseite eines Hauses ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Das ganze Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Tatort: L3447 zwischen Staffel und Görgeshausen

Tatzeit: Freitag, 02.12.2022, 22:45 Uhr

Am Freitagabend befuhr ein alkoholisierter 40-jähriger aus dem Landkreis Neuwied die L3447 aus Richtung Staffel kommend in Richtung Görgeshausen und kam aufgrund der Alkoholisierung nach rechts in den Graben. Die hinzugerufene Streife konnte bei dem Fahrer erheblichen Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Der Fahrer wurde für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Fahrer wieder entlassen.

Verfolgungsfahrt, Kennzeichendiebstahl, Gebrauch gestohlener Kennzeichen, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Besitz von Betäubungsmitteln

Tatort: 65589 Hadamar, Neue Chaussee – 65589 Niederzeuzheim

Tatzeit: Samstag, 03.12.2022, 03:09 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Polizeistreife in Hadamar auf ein Fahrzeug aufmerksam, dass mit überhöhter Geschwindigkeit vom Bahnhof in Richtung Faulbacher Straße davonfuhr. Daraufhin entschied sich die Streife zur Kontrolle des Fahrzeugs. Eine Überprüfung des an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichens ergab, dass das Kennzeichen als gestohlenen gemeldet war. In der Folge ignorierte das Fahrzeug sämtliche Anhaltesignale und fuhr mit teilweise über 100km/h durch Hadamar in Richtung Niederzeuzheim davon. In Niederzeuzheim bog das Fahrzeug schließlich in einen Wirtschaftsweg ab. Dieser wurde in der Folge immer schwerer befahrbar, so dass sich das Fahrzeug schließlich festfuhr. Als das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, sprangen mehrere Personen aus dem Fahrzeug und flüchteten. Durch die Streife konnte eine Person festgenommen werden. Bei dieser handelt es sich um einen 20-jährigen aus Hadamar. Die Person gab an, nicht gefahren zu sein, sondern nur von den geflüchteten Personen im Fahrzeug mitgenommen worden zu sein. Bei einer Durchsuchung im Fahrzeug konnten weitere gestohlene Kennzeichen, sowie geringe Mengen Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Das Fahrzeug, die Kennzeichen, das Handy des Beschuldigten sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Eine Fahndung im Nahbereich nach den Tätern verlief erfolglos. Gegen den 20-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Trunkenheitsfahrt

Tatort: 65520 Bad Camberg-Würges, Frankfurter Straße

Tatzeit: Samstag, 03.12.2022, 02:45 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Samstag-morgen in Bad Camberg wurden bei einem 19-jährigen aus Bad Camberg geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Es ergab sich außerdem der Verdacht, dass der Fahrzeugführer auch Drogen konsumiert hat. Aus diesem Grund wurde bei dem Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die Person entlassen.