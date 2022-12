Main-Taunus: Die Polizei-News

Wohnungseinbruch in Schwalbach,

Schwalbach am Taunus, Am Park,

Mittwoch, 23.11.2022 bis Samstag, 03.12.2022

(ll) Zwischen letztem Mittwoch und Samstag kam es in Schwalbach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher zwischen Mittwoch, dem 30.11.2022 und Samstag, dem 03.12.2022, das Fenster zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Park in Schwalbach auf und gelangten so in das Innere des Objektes. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 300EUR.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Unfallverursacher flüchtet,

Liederbach am Taunus, Höchster Straße,

Samstag, 03.12.2022, 13:30 Uhr

(ll) In Liederbach kam es am Samstagmittag zu einem Unfall auf einem Parkplatz, bei dem das unfallverursachende Fahrzeug geflüchtet ist. Laut der Geschädigten habe sie am Samstag gegen 13:30 Uhr ihren schwarzen Renault Clio auf dem Parkplatz eines örtlichen Supermarktes in der Höchster Straße geparkt. Als sie kurze Zeit später wieder zu ihrem Fahrzeug kam, habe sie einen frischen Unfallschaden festgestellt und die Polizeistation in Kelkheim informiert. Das unfallverursachende Fahrzeug hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Pkw in Flörsheim entwendet,

Flörsheim, Schönbornstraße,

Freitag, 02.12.2022, 03:00 Uhr

(ll) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Flörsheim ein Audi im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der silberne Audi A7 war in der Schönbornstraße auf einem Parkplatz abgestellt, als sich zwei unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr Zugang zu dem Fahrzeug verschafften und es anschließend entwendeten. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen MTK – NB 99 angebracht.

Hinweise zum Tatgeschehen oder den beiden unbekannten Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Wohnmobil aufgebrochen,

Hofheim am Taunus, OT Diedenbergen, Wickerer Weg Donnerstag, 01.12.2022, 09:00 Uhr bis Freitag, 02.12.2022, 08:30 Uhr

(ll) Zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen wurde in Diedenbergen ein Wohnmobil aufgebrochen und mehrere Wertsachen entwendet. Der Camper stand auf einem Privatgelände im Wickerer Weg in Diedenbergen. Die unbekannten Täter müssen sich zwischen Donnerstag 09:00 Uhr und Freitag 08:30 Uhr Zugang zu dem Grundstück verschafft haben. Anschließend hebelten die Einbrecher ein Fenster des Fahrzeugs auf und entwendeten neben einem Fernseher weitere Elektrogeräte. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500EUR geschätzt.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrt in Sulzbach,

Sulzbach, Staufenstraße,

Samstag, 03.12.2022, 02:20 Uhr

(ll) Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:20 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen aufgrund seiner Fahrweise auffälligen Pkw. Eine hinzugezogene Streife der Polizeistation Eschborn führte im Rahmen der Kontrolle einen Atemalkoholtest durch, welcher einen überhöhten Wert anzeigt.

Dies hatte zur Folge, dass gegen die 59-jährige Fahrzeugführerin ein Ermittlungsverfahren wegen in Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde. Nach der erforderlichen Blutentnahme wurde die nun Beschuldigte von der Polizeistation in Eschborn entlassen.