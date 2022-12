Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots) – Fürth: Am Samstag (03.12.), im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:30

Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug in der Ellenbacher Straße in 64658 Fürth

beschädigt. Ein unbekannter PKW befuhr die Ellenbacher Straße in Richtung Fürth,

streifte vor der Hausnummer 54 den geparkten PKW des Geschädigten und

beschädigte den linken Außenspiegel. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 100

Euro. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen

Pflichten als Verursacher nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu

dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in

Heppenheim unter der 06252-7060 zu melden.

Verkehrsunfall auf der BAB 67 bei Lorsch, mit zwei schwerverletzten Personen

Lorsch (ots) – Am Samstag Abend des 03.12.2022 ereignete sich ein folgenschwerer

Verkehrsunfall auf der BAB 67, kurz nach der Anschlussstelle Lorsch in südlicher

Fahrtrichtung. Bei dem Verkehrsunfall wurden die beiden Insassen, zwei Männer

aus Heilbronn und Abstatt schwer verletzt.

Zum Unfallhergang:

Gegen 18:40 Uhr geriet ein 70 jähriger Fahrer aus Heilbronn mit einer Corvette

C7 aus noch ungeklärter Ursache auf nasser Fahrbahn ins Schleudern, prallte

zuerst in die Beton-Mittelschutzwand, schleuderte weiter nach rechts über alle

drei Fahrspuren und rutschte in/ unter die Schutzplanke rechts.

Bei dem Unfall waren laut Zeugenaussage keine weiteren Fahrzeuge beteiligt.

Der 70 jährige Fahrer und sein 54 jährige Beifahrer waren zunächst im Fahrzeug

unter der Schutzplanke eingeklemmt und konnten durch Rettungskräfte geborgen

werden. Dazu musste die Schutzplanke durchtrennt und das Fahrzeug aufgeschnitten

werden. Beide Insassen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser

verbracht.

An der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Lorsch,

mehrere Rettungswagen und Notarztwagen der Rettungsleitstelle Bergstraße und

mehrere Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Südhessen waren vor Ort im

Einsatz. Ein Sachverständige wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft

Darmstadt zur Klärung des Sachverhaltes hinzugezogen.

Bei dem Verkehrsunfall musste die BAB 67 in südlicher Fahrtrichtung für ca 60

Minuten vollgesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis ca. 22 Uhr.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca 100.000 Euro.

Lampertheim: Brand eines Wohnhauses

Lampertheim (ots) – Beim Brand eines Wohnhauses am Freitagabend (02.12.2022) in

der Wilhelmstraße in Lampertheim wurde die alleine im Haus lebende Bewohnerin

leicht verletzt. Sie hatte nach Feststellung des Feuers ihre Wohnung noch

selbstständig verlassen können, aber zwischenzeitlich Rauchgas eingeatmet. Sie

kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen 21.35 Uhr hatten

mehrere Mitteiler die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer zerstörte drei Zimmer der

ersten Etage. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Eine

Bezifferung der Schadenshöhe ist aktuell noch nicht möglich. Derzeit sind

Feuerwehr und THW noch vor Ort um die Statik des Hauses zu bewerten.

Darmstadt

Pfungstadt: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Dieburg (ots) – Am Freitag (02.12), gegen 17:15 Uhr, ereignete sich im

Kreuzungsbereich der L3303/B426 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine

28-jährige Pfungstädterin befuhr mit ihrem PKW der Marke VW die L3303 aus

Griesheim kommend in Fahrtrichtung Pfungstadt. Im Kreuzungsbereich zur B426 kam

es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 64-jährigen Mannes aus Biblis. Dieser

befuhr mit seinem VW samt Anhänger die L3303 aus Pfungstadt kommend und

beabsichtigte nach links auf die B426 in Richtung Autobahn 67 einzubiegen. Beide

Beteiligten gaben an den Kreuzungsbereich bei „Grün“ befahren zu haben. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten

sich bei der Polizeistation Pfungstadt (Tel.: 06157/9509-0) zu melden.

Bad König: Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Bad König (ots) – Am Samstag (03.12.2022), in der Zeit von 11:00 Uhr – 21:00

Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Schwimmbadstraße in Bad König ein

Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein geparkter PKW an der rechten Fahrzeugseite

beschädigt wurde.

Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne seine

Pflichten als Verursacher nachzukommen.

Der beschädigte PKW wurde morgens auf dem Parkplatz abgestellt, als die

Fahrzeugführerin zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Dieser beläuft sich

auf ca. 5000 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den

Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben

können.