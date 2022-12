Esthal: Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit am 11. Dezember 2022

Esthal – Der Trägerverein Nachbarhilfe „Du bist Esthal“ lädt am Sonntag, 11.12.2022, um 17 Uhr zum alljährlich in Esthal stattfindenden Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit aller musizierenden Vereine & Gruppen in die kath. St. Konrad Kirche ein.

Mitwirkende sind:

Kirchenchor „St. Konrad“ – Leitung: Gudrun Jerges

Männergesangverein – Leitung: Dorina Schmidt

– Kinderchor „Chornichons“

– Junger Chor „Vocal Cords – Die Stimmbänd(ig)er“

– Männerchor

– Kinderchor „Chornichons“ – Junger Chor „Vocal Cords – Die Stimmbänd(ig)er“ – Männerchor Frauenchor „Cantilena“ – Leitung: Dorina Schmidt

Musikverein – Leitung: Stephanie Billo

Sonntag, 11. Dezember 2022, 17 Uhr, kath. St. Konrad Kirche, Esthal

Der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.