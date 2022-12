Lambrecht: Ali Baba in der Stadtbücherei

Lambrecht – Am Freitag, 2. Dezember 2022, kamen 16 Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen, in die Stadtbücherei, um sich das Märchen von Ali Baba und den 40 Räubern anzuhören und anzusehen. Empfangen wurden sie von den beiden Büchereileiterinnen Tina und Ulrike, die sich leicht orientalisch verkleidet hatten.

Unter dem Kamishibai (kleiner Holzrahmen für DIN A 3 Bilder) befand sich ein dekorativer Räuberschatz. Bild für Bild wurde die Geschichte mit dem dazugehörigen Text enthüllt.

Ali Baba, der eine Räuberbande belauschte und dadurch den Zauberspruch „Sesam öffne dich“ erfuhr, war ein bescheidener Mann. Er nahm sich nur so viel Goldmünzen aus der Räuberhöhle, wie er für sich und seine Frau brauchte. Sein neidischer Bruder, der eigentlich schon mehr als genug Reichtum hatte, war jedoch so gierig, dass er bei dem Versuch, den Schatz an sich zu raffen, ums Leben kam.

Der Schatz unter dem Kamishibai blieb in der Bücherei. Die Kinder bekamen zum Abschluss ein kleines „Schatzsäckchen“ zum Mitnehmen. Einige der Goldtaler schafften es aber nicht in die heimische Höhle, da sie schon vor Ort verspeist wurden.