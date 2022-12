Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Lediglich ein Bier

Neustadt/Weinstraße (ots) – Lediglich ein Bier getrunken hat am 03.12.2022 um 00:38 Uhr laut eigener Aussage ein 32-Jähriger aus der VG Dannstadt-Schauernheim, als er mit seinem PKW in der Meckenheimer Straße in 67435 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Zuvor fiel der Fahrer durch Schlangenlinien auf. Im Rahmen der Kontrolle konnte starker Atemalkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Hierzu gab dieser an, dass er lediglich ein Bier über den Abend konsumiert habe. Ein freiwilliger Vortest ergab vor Ort jedoch einen Wert von 2,08 Promille, weshalb diesem eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle entnommen wurde. Der Führerschein des PKW-Fahrers wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt. Dessen Fahrzeugschlüssel wurde einer Bekannten übergeben. Der 32-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 03.12.2022 gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei Neustadt ein Verkehrsunfall in der Landauer Straße gemeldet. Vor Ort konnte durch die Streife lediglich das Fahrzeug, ohne Fahrer, festgestellt werden. Das Fahrzeug kam vermutlich beim Verlassen eines Kreisverkehrs nach links vom Fahrstreifen ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und kam auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ein 38-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei dem 38-Jährigen wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,6 Promille ergab. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang und zum Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeugs unter 06321-8540 oder an pineustadt@polizei.rlp.de.

