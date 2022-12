Neustadt: Linienbündel Neustadt an der Weinstraße neu ausgeschrieben

Neustadt an der Weinstraße – Die Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN) hat als Vergabestelle im Auftrag der Stadt Neustadt/W. die Buslinien im Linienbündel Neustadt/W. mit Verbindungen in die Städte Landau und Speyer sowie die Landkreise Germersheim, Bad Dürkheim, Südliche Weinstraße und den Rhein-Pfalz-Kreis in drei Losen europaweit neu ausgeschrieben.

Das Wettbewerbsverfahren wurde durch Zuschlag an die beiden Verkehrsunternehmen Palatina Bus GmbH und Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft mbH (MNV) abgeschlossen, die die Verkehrsleistung zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember dieses Jahres für die nächsten zehn Jahre übernehmen.

Im Los 1 fährt die Palatina Bus GmbH mit den Linien 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 510 von Neustadt/W. u.a. nach Landau, Speyer und Haßloch sowie im Los 3 mit den Linien 511, 512 und 517 in die Verbandsgemeinde Deidesheim und in die Verbandsgemeinde Lambrecht.

Im Los 2 übernimmt die Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft mbH die Verkehrsleistungen im Neustadter Stadtverkehr mit den Linien 502, 508, 514 und 515.

Die neue regionale Bushauptlinie 591, von Landau über Hochstadt- Weingarten-Schwegenheim-Harthausen-Dudenhofen nach Speyer, ist durch Kooperationsvertrag mit dem Zweckverband ÖPNV RLP Süd (ZÖPNV) dem Los 1 zugeordnet und wird ebenfalls von der Palatina Bus GmbH gefahren. Ebenso werden die Buslinien 500 und 501 im Abschnitt zwischen Landau und Maikammer künftig als regionale Hauptlinien umgewidmet und ebenso wie die Buslinie 591 über den Zweckverband ÖPNV RLP Süd landesfinanziert. Ab Maikammer werden die Buslinien 500 und 501 bis Landau als sogenannte lokale Buslinien weitergeführt und somit durch die kommunalen Gebietskörperschaften finanziert.

Beigeordneter Bernhard Adams Stadt Neustadt/W. „Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen. Besonders gespannt bin ich, wie die neue Ost-West-Verbindung im Stadtgebiet, Linie 508, angenommen werden wird.“

Landrat Ihlenfeld Kreis Bad Dürkheim ergänzt:“ Passende Anschlüsse,

geschlossene Lücken im Takt – das ist eine uns sehr willkommene Verbesserung des ÖPNV-Angebots in der Region. Zugleich ist es nicht nur im Sinne des Klima- und Umweltschutzes, es steigert auch die Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Volkhard Malik, VRN Geschäftsführer sagte:“ Wir sind froh, mit allen hier beteiligten Aufgabenträgern ein attraktives und umweltfreundliches ÖPNV- Angebot zusammengestellt zu haben und hoffen, dass wir damit viele Fahrgäste erreichen, die dann den Busverkehr im Raum Neustadt nutzen.

Christina Wind, Vertragsmanagerin beim ZÖPNV für die pfälzischen regionalen Hauptlinien, erklärt: „Wir freuen uns, mit der neuen regionalen Bushauptlinie von Landau nach Speyer (Linie 591) eine Direktverbindung ohne Umstieg anzubieten, mit Anschluss an die S-Bahn Rhein-Neckar und den Regional Express 6 nach Neustadt/W. oder Karlsruhe. Mit den Linien 500 und 501 haben wir zwei wichtige, bereits etablierte Buslinien nun als regionale Hauptlinien in die finanzielle Mitverantwortung von Land bzw. ZÖPNV Süd überführt.“

Die wichtigsten Änderungen im Verkehrsangebot des Linienbündels:

Neben kleineren Änderungen am Fahrplan wie z.B. Taktharmonisierung, Verbesserung der Anschlussbeziehungen, Anpassungen im Schülerverkehr und Fahrplanausweitungen gibt es im Busverkehr Neustadt a.d.Wstr. folgende wesentlichen Änderungen:

Linie 502: Neustadt – Hambach – Hambacher Schloss

Die Linie 502 verkehrt zum Fahrplanwechsel im Halbstundentakt vom Hauptbahnhof zum Hambacher Schloss. Neben dem bestehenden Linienweg verkehrt die Linie in der neuen Zeitlage vom Hauptbahnhof über die Haltestellen Krankenhaus, Mittelhambach und Horstweg zum Hambacher Schloss und umgekehrt. Ab der Haltestelle Jakobuskirche wird der Ortsteil Hambach somit halbstündlich erschlossen.

Linie 503: Kalmit-Express (Saisonverkehr) Neustadt – Maikammer – St. Martin – Kalmit

Zukünftig verkehrt der Kalmit-Express mit einem angepassten Fahrtangebot auch an Samstagen.

Linie 504: Edenkoben – Venningen – Kirrweiler – Maikammer

Die Linie 504 verkehrt zukünftig mit einem erweiterten Angebot von Maikammer über Kirrweiler und Venningen nach Edenkoben und zurück.

Linie 505: Edenkoben – Venningen – Großfischlingen – Kleinfischlingen – Freimersheim – Altdorf – Böbingen – Gommersheim

Die Linie 505 fährt ab dem Fahrplanwechsel mit einem erweiterten Angebot von Gommersheim über Böbingen, Altdorf, Freimersheim, Kleinfischlingen, Großfischlingen und Venningen nach Edenkoben und zurück. Die in Gommersheim ankommenden Taktfahrten gehen in der Regel auf die Linie 507 nach Neustadt über. Das bedeutet, dass es durch die neue Verknüpfung für Fahrgäste der Linie 505 eine umsteigefreie Direktverbindung nach Neustadt gibt.

Linie 507: Neustadt – Speyerdorf – Lachen – Duttweiler – Geinsheim – Gommersheim – Freisbach – Weingarten – Schwegenheim – Harthausen – Hahnhofen – Dudenhofen – Speyer

Neu bei der Linie 507 ist die Einführung eines Kurzläufers von Neustadt nach Gommersheim, der dort auf die Linie 505 nach Edenkoben übergeht. Dadurch erhalten die Ortsteile Duttweiler und Geinsheim einen Halbstundentakt in die Kernstadt.

Dadurch wird für Fahrgäste der Linie 507 eine umsteigefreie Direktverbindung über Gommersheim nach Edenkoben angeboten. Auf dem gemeinsamen Abschnitt zwischen Neustadt und Gommersheim ergänzen sich der Kurzläufer und die Taktfahrten Neustadt – Speyer zu einem 30- Minuten-Takt. Die Linie 509 entfällt zukünftig.

Linie 508: Heidenbrunnental – Neustadt Hbf – Louis-Escande-Straße

Die Linie 508 wird als neue Ost-West-Verbindung in Neustadt eingeführt. Sie verkehrt stündlich vom Heidenbrunnental über den Hauptbahnhof Neustadt – nur kurzer Halt – zur Louis-Escande-Straße und zurück. Sie dient insbesondere der besseren verkehrlichen Anbindung des Gewerbegebiets um die Louis-Escande-Straße.

Linie 511: Neustadt Hbf – Hauptfriedhof – Maconring – Europastraße – Böbig – Rosengarten

Die Line 511 verkehrt in Zukunft vom Hauptbahnhof Neustadt über das Krankenhaus, Maconring, der neu eingerichteten Haltestelle in der Europastraße, Weinstraßenzentrum und Böbig zum Rosengarten und zurück. An der Haltestelle Robert-Stolz-Straße besteht Umsteigemöglichkeit zur Linie 512 in Richtung Haardt, Gimmeldingen, Königsbach und weiter nach Deidesheim. Durch die Einrichtung der Haltestelle Europastraße wird das dortige Gewerbegebiet mit seinen umliegenden Einrichtungen (Ärztezentrum) erschlossen. Die Linie 511 geht am Hauptbahnhof in Neustadt in die Linie 517 über. Dadurch wird eine umsteigefreie Direktverbindung vom Rosengarten übers Weinstraßenzentrum und Krankenhaus nach Lambrecht ermöglicht.

Linie 517: Neustadt – Lindenberg – Lambrecht – Frankeneck – Esthal/Erfenstein – Breitenstein – Helmbach – Appenthal – Elmstein – Iggelbach

Neben einem erweiterten Fahrtangebot geht die Linie 517 bei den Taktfahrten am Hauptbahnhof Neustadt in die Linie 511 über. Dadurch entsteht eine umsteigefreie Direktverbindung aus Richtung Lambrecht übers Krankenhaus ins Weinstraßenzentrum und weiter bis zum Rosengarten.

Linie 591: Landau – Dammheim – Hochstadt – Weingarten – Schwegenheim – Harthausen – Dudenhofen – Speyer

Die Linie 591 wird ausschließlich mit Neufahrzeugen befahren und verbindet als neue regionale Hauptlinie Landau mit Speyer. Sie verkehrt im Stundentakt (Sonn-/und Feiertags im 2-Stunden-Takt) vom Hauptbahnhof Landau über Dammheim, Hochstadt, Weingarten, Schwegenheim, Harthausen und Dudenhofen nach Speyer und zurück und bietet in Landau Zuganschlüsse nach Neustadt/W und Karlsruhe. In Speyer werden die S- Bahnen nach Ludwigshafen/Mannheim sowie in Richtung Germersheim erreicht.

Einsatz von Neufahrzeugen

Alle Neufahrzeuge des Linienbündels sind Niederflurfahrzeuge mit Neigetechnik (sog. Kneeling), die mobilitätseingeschränkten Fahrgästen das Ein -.und Aussteigen erleichtert. Zusätzlich verfügen die Fahrzeuge über TFT Bildschirme für die Fahrgastinformation, Rollstuhlrampen, Klimaanlagen und komfortable Sitze. Für die aktive Sicherheit verfügen alle Neufahrzeuge über ein Abbiegeassistenzsystem zur Hinderniserkennung im toten Winkel der Rückspiegel. Neufahrzeuge des Regionalverkehrs der Linien in den Losen 1 und 3 verfügen darüber hinaus für die KundInnen über kostenloses W-Lan sowie USB-Ladesteckdosen.

Marcus Weigl, Geschäftsführer der Palatina Bus GmbH: „Von Edenkoben aus bedient seither die PalatinaBus die regionalen Buslinien entlang der Weinstraße sowie in Richtung Speyer. Daher freut es uns, dass wir nach erneuter europaweiter Ausschreibung die traditionsreiche Geschichte unseres Unternehmens fortsetzen können. Fahr- und Liniennetzplan sowie eine kurze Änderungsbeschreibung für Los 1 sind unter www.palatinabus.de seit 24.11.2022 abrufbar.“

Frank und Philipp Imfeld, Geschäftsführer der MNV dazu: „Unser Ziel ist es, durch Qualität zu überzeugen. Zuverlässigkeit im Linienverkehr hat für uns oberste Priorität, weshalb wir nicht nur unsere Betriebsstandorte in Neustadt a.d.Wst. und Landstuhl, sondern auch die jahrelange Erfahrung unserer Mitarbeiter nutzen, um eine hochqualitative Betriebsführung zu gewährleisten.

VRN-Service und Informationen

Eine umfassende Fahrplanbroschüre zum gesamten Busverkehr im Linienbündel Neustadt/W. wird bei den Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen erhältlich sein. Weitere Informationen, Fahrpläne sowie eine detaillierte Fahrplanauskunft sind zu finden unter www.vrn.de oder in der myVRN-App, die praktische Fahrplan-App für unterwegs, jetzt auch mit Ticketkauf-Funktion.

Informationen zum rheinland-pfälzischen Nahverkehr werden auf der Seite www.rolph.de bereitgehalten.