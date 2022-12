Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Deidesheim: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Deidesheim (ots) – Am frühen Samstag Morgen, 03.12.2022, gegen 03:00 Uhr geriet ein 25jähriger Pkw-Führer aus Mannheim mit seinem Fahrzeug beim Verlassen der B 271 in Höhe der Anschlussstelle Deidesheim auf Grund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und blieb totalbeschädigt im Straßengraben liegen. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten vor Ort Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Dem unverletzten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Deidesheim: Schweinischer Einsatz

Deidesheim (ots) – Am Samstag, 03.12.2022, büxten kurz vor 12:00 Uhr insgesamt sechs ausgewachsene Duroc-Schweine aus und machten sich auf Wanderschaft. Die Tiere waren zuvor auf einem Freilaufgehege hinter einem Supermarkt in der Appengasse in Deidesheim untergebracht. Mithilfe der örtlichen Feuerwehr konnten die zum Teil über 300kg schweren „Freigänger“ wohlbehalten eingefangen und wieder zurückgebracht werden. Die Polizei Haßloch bedankt sich bei allen helfenden Bürgerinnen und Bürgern und wünscht eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Lambrecht: Zu schnell unterwegs

Lambrecht/Pfalz (ots) – Zu schnell unterwegs war ein 56-Jähriger Mann aus der VG Lambrecht mit seinem Kleinkraftrad am 02.12.2022 um 21:40 Uhr, als er in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass das Kleinkraftrad die erlaubte und eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h deutlich überschritt. Das Kleinkraftrad war zudem ebenfalls nur bis 25 km/h versichert. Eine Messung auf einem geeichten Prüfstand ergab einen Wert von 38 km/h, weshalb der Fahrer einen Führerschein für sein Fahrzeug vorweisen musste. Den hierfür erforderlichen Führerschein konnte der Fahrer jedoch nicht vorlegen, weshalb auf diesen nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zukommt. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Haßloch: Betrunken am Steuer

Haßloch (ots) – Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizeiinspektion Haßloch am Nachmittag des 02.12.2022 über einen offensichtlich alkoholisierten Fahrzeugführer informiert. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnte der 41-Jährige aus der Verbandsgemeinde Deidesheim an seiner Wohnanschrift eindeutig identifiziert werden. Da dessen Atemalkoholtest einen Wert von 1,87 Promille ergab, musste dem Mann eine Blutprobe auf der Dienststelle durch einen Arzt entnommen werden. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und in nächster Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Haßloch, Deidesheim: Geschwindigkeitskontrollen

Haßloch / Deidesheim (ots) – Am Donnerstag, 01.12., führten Kräfte der Polizeiinspektion Haßloch 2 Geschwindigkeitskontrollen durch.

Zunächst wurde von 09.00 bis 10.50 der Richtung Süden fahrende Verkehr in der Westrandstraße (Umgehung) in Haßloch kontrolliert. Dabei wurden 11 Verstöße gegen die dort geltende 50-km/h-Begrenzung festgestellt, wobei der schnellste hier mit 83 km/h unterwegs war. Weiterhin wurden 5 Verkehrsteilnehmern Mängelberichte ausgestellt, um sicherzustellen, dass Fahrzeugmängel beseitigt werden.

Von 11.50 bis 13.00 Uhr kontrollierten die Beamten dann Verkehrsteilnehmer in der Appengasse in Deidesheim, wobei sie den Verkehr aus Richtung Ruppertsberg ins Visier nahmen. Dort kam es zu insgesamt 5 Verstößen, wobei die Spitzengeschwindigkeit hier bei 48 km/h bei erlaubten 30 km/h lag. Außerdem kam es in vier Fällen zur Ausstellung von Mängelberichten wegen Fahrzeugmängeln. Darüber hinaus hatte ein Verkehrsteilnehmer keinen Gurt angelegt und ein weiterer telefonierte während der Fahrt mit dem Mobiltelefon.

Alle, die zu schnell unterwegs waren oder sonst gegen Verkehrsvorschriften verstoßen haben, wurden entweder vor Ort verwarnt oder es wurde ein Verwarnungs- oder Bußgeldverfahren eingeleitet.

Grünstadt: Durch aufmerksame Bürgerin Unfallflucht geklärt

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 02.12.2022, um 14:45 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem grauen PKW die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bitzenstraße in Grünstadt. Hierbei touchierte dieser Verkehrsteilnehmer ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Durch eine aufmerksame Bürgerin konnte der Verkehrsunfall beobachtet sowie das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges abgelesen werden. Die Zeugin meldete diese Verkehrsunfallflucht einer Mitarbeiterin der nahegelegenen Bank, wodurch die Halterin des beschädigten Fahrzeuges informiert werden konnte. Die Geschädigte meldete den Vorfall der Polizeiinspektion Grünstadt, wodurch der 45-jährige Fahrzeugführer des flüchtigen Fahrzeuges ermittelt werden konnte. Dem 45-jährigen Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Gerolsheim: Brand – Unverständnis über Feuerwehreinsatz

Gerolsheim (ots) – Am Donnerstag (01.12.2022) gegen 17 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein Brand an einem Einfamilienhaus in Gerolsheim gemeldet. Kräfte der ebenfalls alarmierten Feuerwehr wollte der verantwortliche Bewohner zunächst nicht aufs Grundstück lassen. Er zeigte kein Verständnis für den Feuerwehreinsatz anlässlich eines Lagerfeuers, welches er im Garten selbst angezündet hatte. Schlussendlich ließ er doch zu, dass das Feuer, welches nicht ungefährlich nah zur Hauswand loderte, gelöscht wird. Weil der Verantwortliche im Rahmen der Diskussionen einen Feuerwehrmann angespuckt haben soll, wird wegen Beleidigung ermittelt.

Hettenleidelheim: Einbruch in Lagerhalle

Hettenleidelheim (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum 30.11.22, 12 Uhr bis 01.12.22, 11 Uhr, in eine Lagerhalle an der L 453 zwischen Hettenleidelheim und Tiefenthal ein. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen eine Wildkamera. Der Gesamtschaden wird mit ca. 600 Euro angegeben. Hinweise zu Tat und Täter/n nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

