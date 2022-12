Kaiserslautern: Weihnachtskonzert 2022 der USAFE-Band

Kaiserslautern – Unter dem Titel „Klang der Weihnacht“ präsentierte die United States Air Forces in Europe Band (USAFE Band) am Freitag, 02.12.2022, ihr diesjähriges Weihnachtskonzert in der Fruchthalle.

Generalmajor Derek C. France, Commander Third Air Force (Ramstein Air Base), wo das Orchester stationiert ist, begrüßte die Besucher in der Fruchthalle Kaiserslautern.

Die USAFE-Band wurde 1943 in Mississippi gegründet. Weitere Stationierungsorte waren St. Germain-en-Laye/Frankreich (1944), Wiesbaden (1945 – 1977), Einsiedlerhof und Sembach. Der aktuelle Heimatstützpunkt des Musikkorps ist auf der Air Base Ramstein. Kommandeur und Dirigent der USAFE-Band ist Major Rafael Toro-Quiñones.

Im Saal der Fruchthalle wurden bekannte amerikanische Weihnachtslieder gespielt, unter anderem: Deck the Halls, Winter Wunderland, Have Yourself A Merry Little Christmas, The Christmas Walz, Celtic Carol, Let It Snow. Dirigiert wurden die USAFE Band von Major Rafael Toro-Quiñones und von Captain Brian M. O’Donnell.

Solisten des Konzerts waren SSgt Aliyah Richling (Gesang) und SSgt Clifton Wright (Gitarre).

Im zweiten Teil wurde das Orchester durch den Rheinland-Pfalz International Chor aus Kaiserslautern (Leitung: Eric Weddle) verstärkt. It’s The Most Wonderful Time of the Year, Maria durch den Dornwald ging, Masters In This Hall wurden gemeinsam dargeboten.