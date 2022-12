Unfallflucht – Ersthelfer und weitere Zeugen gesucht

Worms (ots) – Zu einer Unfallflucht zum Nachteil eines 55-jährigen Wormser Rollerfahrers kam es am Mittwoch 30.11.2022 in der Gaustraße. Gegen 06:50 Uhr war der 55-Jährige dort auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihn ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen SUV beim Fahrstreifenwechsel übersah.

Der 55-jährige Rollerfahrer konnte die Kollision durch eine Vollbremsung zwar noch verhindern, kam jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Dem 55-Jährigen kamen nach dem Sturz andere Verkehrsteilnehmer zur Hilfe, bevor er seine Fahrt schließlich wieder fortsetzen konnte.

Die Wormser Polizei bittet diese Helfer sowie mögliche weitere Unfallzeugen sich unter der

Rufnummer 06241/852-0 zu melden. Eine Kontaktaufnahme kann auch per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de erfolgen.

Gescheiterte Betrugsversuche

Worms (ots) – Am Donnerstag 01.12.2022 kam es zu gleich 3 gescheiterten Betrugsversuchen. Glücklicher Weise erkannten alle Betroffenen die jeweilige Betrugsmasche rechtzeitig. Ein 73-jähriger Wormser erhielt einen sogenannten Schockanruf. Diese Variante wenden die Betrüger vor allem bei älteren Menschen an.

Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsunfall, ein Strafverfahren oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dringend finanzielle Unterstützung bräuchte. Das Geld werde eine Person, die im Auftrag des Verwandten handelt, abholen kommen.

Bei dem gestrigen Anruf gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und behauptete, dass seine Ehefrau in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Tatsächlich war die Ehefrau des 73-Jährigen zu diesem Zeitpunkt zu Hause und der Betrugsversuch flog frühzeitig auf.

Wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können sowie weitere Informationen zum Thema “Falsche Polizeibeamte” finden Sie unter: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/aktuelle-betrugsmasche- falsche-polizeibeamte/

Ebenfalls am gestrigen Donnerstag erhielten eine 68-jähriger Wormserin und ein 64-jähriger Wormser eine betrügerische Textnachricht ihrer angeblichen Tochter. Wie in dieser Masche üblich, gab die vermeintliche Tochter zunächst vor, eine neue Rufnummer zu haben, um in der Folge um dringende Überweisungen zu bitten. Die beiden Wormser erkannten die Betrugsmasche rechtzeitig und brachen die Kommunikation ab.

Immer wieder berichten wir über sogenannte Call-Center-Betrügereien. Hierzu gehören die altbekannten “Enkeltricks”, die Tricks mit den “Falschen Polizeibeamten” und die “Schockanrufe”. Seit einiger Zeit reiht sich auch der “WhatsApp-Trick” in diese miese Masche der Tricks ein, in denen vor allem ältere Menschen um ihr Geld erleichtert werden.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: -Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. -Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. -Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. -Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere Informationen zur Betrugsmasche mit Messenger-Diensten finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/ hallo-mama-hallo-papa-das-ist-meine-neue-handynummer/

Kreis Alzey-Worms

Einbruch

Flomborn (ots) – Am Donnerstag 01.12.2022 kam es in Flomborn zu einen Einbruch. Unbekannte Täter drangen gewaltsam über die rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße ein. Dort wurden zunächst im Erdgeschoss alle Räume durchsucht und mehrere Schränke durchwühlt.

Als die unbekannten Täter ihre Beute gegen 19.00 Uhr über einen Gartenzaun abtransportieren wollten, wurden sie von einem aufmerksamen Nachbarn auf ihr Verhalten angesprochen. Ein Täter flüchtete unmittelbar in einem schwarzen PKW mit Münchner Kennzeichen. Zwei weitere Täter flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Die Beute ließen sie vor Ort zurück.

Der aufmerksame Nachbar verständigte richtiger Weise sofort die Polizei. Die flüchtigen Personen konnten trotz aufwändiger Fahndung nicht mehr aufgegriffen werden. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu Beobachtungen im Zusammenhang mit dem schwarzen PKW mit Münchner Kennzeichen in der Umgebung von Flomborn unter 06731/9110.