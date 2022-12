Dienstgebäude der Polizeiinspektion Mainz 3 vorübergehend geschlossen

Mainz-Lerchenberg (ots) – Auf Grund von Gebäudemängeln nach einem zurückliegenden Wasserschaden, mussten die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Mainz 3 auf dem Mainzer Lerchenberg vorübergehend geschlossen werden. Die Schließung des Dienstgebäudes hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Sicherheit der Bevölkerung, diese ist vollumfänglich gewährleistet. Der Dienstbetrieb wird zunächst aus Räumlichkeiten benachbarter Polizeidienststellen weitergeführt.

Vor dem Dienstgebäude in der Regerstraße 10, wird eine Funkstreife als ständiger Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Bürgerinnen und Bürger, die eine Anzeige aufgeben wollen, werden gebeten eine benachbarte Polizeidienststelle aufzusuchen oder sich an die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz unter www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ zu wenden.

Die telefonische Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Mainz 3 über die Amtsleitung 06131/65-4310 ist weiterhin gewährleistet. Der Polizeinotruf 110 ist von den Maßnahmen nicht betroffen. Bauliche Schritte wurden bereits in die Wege geleitet, um die Dienststelle schnellstmöglich wieder in Betrieb nehmen zu können.

Nötigung im Straßenverkehr

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es in Mainz-Hechtsheim zu einer Nötigung eines 28-jährigen Autofahrers. Er wollte nach links in den Weisenauer Weg abbiegen, musste jedoch aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Ein weiteres Fahrzeug, ein Audi, fuhr ihm sehr dicht auf und begann zu hupen. Nachdem die beiden Fahrzeuge abgebogen waren, überholte der Audi-Fahrer den 28-Jährigen und führte eine Vollbremsung aus.

Ein Zusammenstoß der Fahrzeuge konnte durch den 28-Jährigen nur knapp verhindert werden. Als der 28-Jährige erneut abbiegen wollte, bremste der vorausfahrende Audi wieder ab und zeigte ihm zusätzlich noch den Mittelfinger.

Der 28-Jährige konnte ein Bild des Audi-Fahrers und des Kennzeichens fertigen. Durch die Polizei wurden Ermittlungen zu dem Fahrer eingeleitet. Dieser muss sich für sein Verhalten strafrechtlich verantworten.

Kreis Mainz-Bingen

Erneute Sachbeschädigung an Haus Sickingen

Bacharach (ots) – 28.11., Oberstraße, 20:39 Uhr – Der Geschädigte meldete, dass bereits zum zweiten Mal ein historisches Fenster durch unbekannte Täter an seinem denkmalgeschützen Haus mit einem Stein eingeworfen wurde Dabei wurde auch eine dahinter stehende Tischlampe zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Einbruch in Doppelhaus

Ober-Olm (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Montag bis Donnerstag die Terrassentür eines Doppelhauses in Ober-Olm aufzuhebeln. Daran scheiterten sie offensichtlich, beschädigten jedoch den Glaseinsatz, um so in die Wohnung zu gelangen. Im Obergeschoss durchwühlten die Täter alle Räume und suchten nach Wertgegenständen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde ein elektronisches Gerät entwendet.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat eine Spurensuche und -Sicherung am Tatort durchgeführt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.