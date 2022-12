Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) . Eine bislang unbekannte Person fuhr am Donnerstag (01.12.2022), gegen 17.40 Uhr, auf eine Verkehrsinsel in der Prälat-Caire-Straße (Höhe Orangerie Straße) auf und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen (Z. 222).

Anschließend flüchtete die Person mit dem Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von 350 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 01.12.2022 gegen 15.18 Uhr, brach auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße ein Feuer aus. Das Feuer griff anschließend auf den Dachstuhl über. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zwecks Klärung der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Folgemeldung 02.12.2022 (ots) – Durch den Brand und die Löscharbeiten wurde das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Nach den ersten durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen dürften nicht sachgemäß durchgeführte Bitumenarbeiten am Dach des Hauses den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Falscher Polizist und falsche Gewinnversprechen am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (01.12.2022) registrierte die Polizei zwei Betrugsversuche am Telefon im Stadtgebiet Ludwigshafen. Die Anrufer gaben sich als falsche Mitarbeitende einer Glücksspielfirma, mit dem Versprechen gewonnen zu haben, und als falsche Polizeibeamte aus. In beiden Fällen legten die Angerufenen direkt auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen ein Gespräch verdächtig vorkommt. Das ist nicht unhöflich.

Geben Sie keine persönlichen Daten über das Telefon preis.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste. Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

ROADPOL – Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 05.12.2022-11.12.2022 findet im Polizeipräsidium Rheinpfalz wieder eine Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr statt.

Die Analyse im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der Verkehrstoten zu erreichen.

So zeigt die Verkehrsunfallstatistik des Jahres 2021 und auch die Halbjahresstatistik im ersten Halbjahr 2022, dass Alkohol und Drogen weiterhin relevante Unfallursachen darstellen. Es kam im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Jahr 2021 zu insgesamt 455 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss.

Im ersten Halbjahr 2022 ist bereits eine Steigerung der Zahlen zum Jahr 2021 feststellbar. So wurden im 1. Halbjahr 2022 bereits 269 Verkehrsunfälle registriert, bei denen ein Fahrer bzw. eine Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Im ersten Halbjahr 2021 waren dies im Vergleich lediglich 178, sodass eine deutliche Steigerung in diesem Bereich zu erkennen ist und auch für das Jahr 2022 zu erwarten ist.

Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen eine Drogenbeeinflussung unfallursächlich war, belief sich im Gesamtjahr 2021 auf 106 und blieb damit ähnlich hoch wie im Vorjahr (110 im Jahr 2020). Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge noch mehrere Tage und abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Drogenkonsums sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar ist.

Mit der Kontrollwoche wollen wir deutlich auf die Risiken im Straßenverkehr, die sich durch den Alkohol- und Drogeneinfluss ergeben, hinweisen und diese verstärkt in das öffentliche Bewusstsein rücken. Wer unter Alkohol- und / oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

“Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!” So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu.