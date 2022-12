Ubstadt-Weiher – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 6.500 Euro ist die

Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagmorgen bei Ubstadt-Weiher

ereignete.

Nach den bisherigen Feststellungen war ein 32-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem

Smart gegen 08:00 Uhr auf der Kreisstraße 3575 unterwegs. An der Einmündung zum

Kastanienweg erkannte er offensichtlich ein Stauende zu spät und konnte einen

Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Skoda-Fahrer nicht mehr verhindern. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 42-Jährigen noch auf den Suzuki eines

26-Jährigen aufgeschoben. Glücklicherweise gab es bei dem Unfallgeschehen keine

Verletzten.

Östringen – Einbruch in KFZ-Werkstatt

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag

in eine Autowerkstatt in Östringen ein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte im Zeitraum

zwischen 21:00 Uhr und 07:00 Uhr Zutritt auf das Gelände einer KFZ-Werkstatt in

der Ludwig-Erhard-Straße. Über ein aufgehebeltes Fenster auf der

Gebäuderückseite gelangten die Einbrecher in die Büroräumlichkeiten und

durchwühlten verschiedene Schränke und Schubladen. Die Diebe entwendeten einen

geringen Geldbetrag sowie eine Spardose.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

In diesem Zusammenhang hat ein aufmerksamer Zeuge vor dem genannten Tatzeitraum

einen auffälligen, vermutlich roten Golf Kombi beobachtet. Die beiden männlichen

Insassen werden als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben und hatten dunkle kurze

Haare.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07253/80260

mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Forst – Gravierende technische Mängel – Sattelzug stillgelegt

Karlsruhe (ots) – Beamte der Verkehrspolizei zogen am Donnerstag gegen 08:30 Uhr

auf der Bundesautobahn 5 einen Sattelzug aus dem Verkehr, welcher trotz

gravierender technischer Mängel unterwegs war.

Zwischen der Anschlussstelle Kronau und Bruchsal wurde das Fahrzeug der

Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden gleich mehrere technische Mängel am

Auflieger des Sattelzuges festgestellt. Neben einem gerissenen Hauptrahmen,

einem gebrochenen Querträger, einem defekten Bremszylinder, rissigen

Luftfederbälgen, defekten Schwingungsdämpfern wurde zudem u.a. ein

durchgerosteter Hilfsrahmen festgestellt.

In der Folge wurde zur genauen Begutachtung ein Kfz-Sachverständiger

hinzugerufen und dem aus Polen kommenden Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt.

Ettlingen – Nach Rotlichtverstoß einen Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagmorgen auf

der Bundesstraße 3, Höhe Seehof, in Ettlingen. Hierbei wurde eine 20-jährige

Frau verletzt.

Ein 66-Jähriger Mann befuhr gegen 06:40 Uhr mit seinem Ford Transit die

Bundestraße 3 stadtauswärts in Fahrtrichtung Wattkopftunnel. An der Kreuzung am

Seehof, L 561 / Karlsruher Straße, übersah er offenbar das für ihn geltende

Rotlicht der Ampel und stieß mit dem kreuzenden Volkswagen einer Frau zusammen.

Der Fahrzeugairbag der Frau löste hierbei aus. Dadurch erlitt die Dame wohl

leichte Verletzungen.

Die Polizei Karlsruhe kann den Sachschaden noch nicht beziffern. Bei beiden

Fahrzeugen war es erforderlich diese abzuschleppen.

Philippsburg – Einbrecher von Zeuge bei Tat überrascht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte versuchten offenbar in den frühen Freitagstunden in

eine Firma in Huttenheim einzubrechen. Sie wurden hierbei von einem Zeugen

bemerkt und flohen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten Einbrecher gegen 01.30 Uhr in ein

Unternehmen in der Straße „Im Schorrenfeld“ einsteigen. Hierzu gelangte sie

offenbar mit einer Leiter an ein Fenster und schlugen dieses ein. Sie rechneten

wohl nicht damit, dass sich ein Mitarbeiter im Objekt befand und brachen ihr

Vorhaben ab.

Auf der Flucht legten die Verdächtigen mehrere Fahrräder auf die Straße um

scheinbar eine Verfolgung zu erschweren.

Derzeit steht die Höhe des Schadens noch nicht fest. Ob die Unbekannten auch für

mögliche weitere Taten im Umfeld verantwortlich sind, ist Gegenstand der

polizeilichen Ermittlungen.

Oberderdingen – Polizei deckt mutmaßlichen Drogenhandel eines 58-jährigen Mannes auf

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Einen Ermittlungserfolg in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität konnten die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe am

Mittwochmorgen in Oberderdingen verzeichnen. Ein 58-jähriger Tatverdächtiger

wurde im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter

vorgeführt.

In das Visier der Ermittler des Polizeipostens Oberderdingen geriet der Mann

aufgrund umfangreicher Ermittlungen. Er steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln

in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde daher ein Durchsuchungsbeschluss beim

Amtsgericht Karlsruhe erwirkt. Dieser wurde durch die Polizei am Mittwochmorgen

vollstreckt. Hierbei stellten die Beamten in der Wohnung des Beschuldigten circa

1 Kilogramm Amphetamin, 100 Gramm Marihuana und 65 Gramm Haschisch sicher. Zudem

konnte ein griffbereites Sprungmesser sichergestellt werden. Der Mann muss sich

nun u.a. wegen des Vorwurfs des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

verantworten.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.