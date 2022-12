Mannheim-Friedrichsfeld: Pkw aufgebrochen – Hinweise an Polizei

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Am Donnerstag, vermutlich zwischen 18:00 Uhr und

22:15 Uhr, schlugen Unbekannte im Friedrichsfelder Eck die Seitenscheibe eines

Mercedes-Benz ein und entwendeten einen Rucksack aus dem Pkw. In dem Rucksack

befanden sich unter anderem Schulunterlagen. Zum Tatzeitpunkt stand das Fahrzeug

ordnungsgemäß geparkt auf einem Parkplatz.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen, dreistellen Betrag

geschätzt. Täterhinweise liegen der Polizei bislang keine vor.

Die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls

führt das Polizeirevier Ladenburg. Hinweise werden unter der Rufnummer 06203 /

9305-0 entgegengenommen.

Mannheim-Rheinau: Frau stürzt aus Fahrzeug – Zeugenaufruf der

Polizei!

Mannheim (ots) – Am 25.11.2022 gegen 18.30 Uhr kam es in der Rhenaniastraße, im

Kreuzungsbereich des Edinger Riedwegs, in Fahrtrichtung Mannheim-Rheinau zu

Streitigkeiten zwischen einem Paar, welches in einem Mercedes Jeep unterwegs

war. In Folge des Streits stürzte die 37-jährige Frau aus der Beifahrerseite des

Fahrzeugs heraus und bleib verletzt auf der Straße liegen. Das Fahrzeug bremste

zunächst fast bis zum Stillstand herunter und beschleunigte unerwartet, als die

37-Jährige das Fahrzeug verlassen wollte. Somit stürzte sie auf die Straße und

blieb, vermutlich vorerst bewusstlos, auf der Straße liegen. Es kamen ihr

zahlreiche Passanten zur Hilfe, die auch den Rettungsdienst alarmierten. Der

Fahrzeugführer des Mercedes kam an die Unfallstelle zurück und hielt sich mit

den hinzugeeilten Passanten an der Unfallstelle auf.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen sind Fragen zu dem Unfallhergang

aufgetreten. Zeugen, die den Unfall beobachtete haben, werden gebeten sich bei

dem Polizeiposten Mannheim-Rheinau zu melden unter: 0621-876820.

Mannheim-Wallstadt: Unbekannte entwenden Wohnwagen

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am

Donnerstag gegen 01:38 Uhr Zutritt zu einem Wohnwagenstellplatz in der

Heddesheimer Landstraße und entwendete einen Wohnwagen des Herstellers Fendt.

Die Täterschaft brach mittels unbekannten Werkzeug erst das Hoftor zum

Stellplatz auf und entfernte anschließend die am Wohnwagen angebrachte

Parkkralle. Die Tat konnte durch Videoaufzeichnungen festgehalten werden. Es

entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Kriminaltechnik

wertet derzeit noch Spuren der Tatörtlichkeit aus. Die Ermittlungen dauern zum

Berichtszeitpunkt noch an.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Wohnwagens geben

können, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Mannheim-Feudenheim zu melden

unter: 0621-799840.

Mannheim, Innenstadt: Besonders schwerer Fall des Betruges,

sog. „Romance Scam“ oder „Love-Scamming“

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter bauten über einen Zeitraum von einem

Jahr, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, ein enges Vertrauensverhältnis zu

einer über 40-jährigen Frau auf. Die Frau, welche zwischenzeitlich von einem

„echten“ Liebesverhältnis ausging, überwies in der Folge einen hohen

fünfstelligen Geldbetrag auf ein ihr unbekanntes Konto. Nachdem die Täterschaft

weitere Gelder forderte, erkannte die Geschädigte den Betrug und erstattete

Anzeige bei der Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

„Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“ ist nicht nur ein lokales oder

deutschlandweites Phänomen, sondern tritt weltweit auf. Doch wie schütze ich

mich? Wie erkenne ich Betrüger?

So gehen „Liebesbetrüger“, bzw. „Love-Scammer“ oder „Romance-Scammer“ vor:

Die erste Kontaktaufnahme findet über Soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch.

Während männliche Liebesbetrüger (Scammer) auf Bildern oft

Uniformen tragen, locken die weiblichen Scammer mit einem

attraktiven Erscheinungsbild und leichter Bekleidung.

Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, bereits betrogen/gescammt worden zu sein? Das können Sie

tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Für Opfer von „Love- oder Romance-Scamming“ ist dies oftmals mit hohem

emotionalen Stress verbunden. Sollten Sie dahingehend Hilfe oder psychologische

Beratung benötigen, wenden Sie sich jederzeit an die Beratungsstelle BEKO

Rhein-Neckar: https://www.beko-rn.de/

Für weitere Auskünfte stehen auch die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim sowohl in Mannheim, Tel.: 0621 174-1212, als auch in

Heidelberg, Tel.:06221 1857-125, sowie jede andere Polizeidienststelle zur

Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema „Love-Scamming“ oder „Romance-Scamming“ finden

Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Mannheim-Neckarau: Brand an Straßenbahnhaltestelle

Mannheim (ots) – Zu einer Brandlegung an der Straßenbahnhaltestelle

„Friedrichstraße“ kam es am gestrigen Abend, gegen 18.45 Uhr. Durch unbekannte

Täter wurde der Fahrplanaushang angezündet, wodurch eine so hohe Hitze entstand,

dass das Sicherheitsglas der Haltestelle zerbarst. Hierbei entstand ein Schaden

in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun

Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern sowie zum Tathergang

machen können. Sie werden gebeten, sichunter der Telefonnummer: 0621 833970 zu

melden.

Mannheim-Neckarstadt: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein Totalschaden und fünf beschädigte Pfosten – so lautet die

Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagvormittag in der

Friedrich-Ebert-Straße ereignete. In Fahrtrichtung Rollbühlstraße musste ein

54-jähriger Fiat-Fahrer gegen 10.30 Uhr einem bislang unbekannten Opel-Fahrer

ausweichen, der unachtsam die Fahrspur wechselte. Einen Zusammenstoß konnte er

damit zwar verhindern, kollidierte dabei aber mit dem Bordstein am Fahrbahnrand

und in Folge mit fünf Pfosten. Der Fiat erlitt dabei Totalschaden und musste

abgeschleppt werden. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Der unbekannte

Unfallverursacher fuhr indes mit seinem Opel Kombi weiter. Zeugen des Unfalls

werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 71849 an das ermittelnde Polizeirevier

Mannheim-Käfertal zu wenden.