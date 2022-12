Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Pkw-Aufbruch – Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Vermutlich im Laufe des

Donnerstagabends brach eine bislang unbekannte Täterschaft einen in der

Goethestraße abgestellten Opel auf. Der Eigentümer hatte das Auto gegen 19:15

Uhr abgestellt und bemerkte die zerstörte Seitenscheibe an seinem Pkw.

Nach Einschlagen der Seitenscheibe entwendeten der oder die unbekannten Täter

eine auf dem Rücksitz lagernde Tasche, in welcher sich unter anderem

Schulutensilien sowie Notenblätter befanden.

Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Täterhinweise ergaben sich

bislang keine.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203 / 9305-0, zu

melden.

Aus gegebenem Anlass weißt die Polizei ausdrücklich auf Folgendes hin:

Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück! Stellen Sie Ihr

Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an

einer gut beleuchteten Stelle ab! Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu

ungewöhnlichen Tageszeiten beispielsweise Fahrzeuge absuchen oder ableuchten.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Abdeckung von Heuballen beschädigt

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits das zweite Mal dieses Jahres wurde

eine Abdeckung von Heuballen am Feldwegrand im Gewann Sinsheimer Straße von

Unbekannten derart beschädigt, dass sie entsorgt werden musste. Die

Fließabdeckung, die zum Schutz der dort gelagerten Heuballen dient, wurde

offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mutwillig mit einem spitzen

Gegenstand aufgeschnitten, wodurch diese nun unbrauchbar wurde. Die

kostenintensive Entsorgung sowie der entstandene Sachschaden belaufen sich auf

mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten,

sich unter Tel.: 06222 57090 zu melden.

Dossenheim, Schwabenheimer Hof: In Firmengebäude eingebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Dossenheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in ein

Firmengebäude in der Ortsstraße eingebrochen und daraus mehrere Gegenstände

entwendet – das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt. Durch ein aufgehebeltes

Fenster verschafften sich die oder der Einbrecher Zutritt in das Gebäude. Neben

Werkzeug wurden daraus auch andere Wertgegenstände entwendet. Der entstandene

Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten,

sich unter Tel.: 06221 45690 an die Ermittler zu wenden.

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: Terrassentür aufgehebelt und in Haus eingebrochen – Zeugen gesucht!

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 20 Uhr

verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Einbrecher Zutritt in ein Wohnhaus

in der Industriestraße. Der oder die Täter hebelte dazu eine Terrassentüre auf

und durchsuchte anschließend alle Zimmer und darin befindlichen Schränke. Ob die

Unbekannten Beute machten ist bislang Ermittlungssache. Die Kriminaltechnik hat

die Spurensuche aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 die

Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.

Gemarkung Viernheim / Mannheim: Falschfahrt auf Autobahn A 6 mit glimpflichem Ausgang

Viernheim / Mannheim (ots) – In der Nacht vom 01. auf den 02. Dezember kam es

gegen 23:45 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der BAB 6 zwischen

dem Viernheimer Kreuz und dem Anschluss Mannheim-Sandhofen. Eine eingerichtete

Vollsperrung in Richtung Saarbrücken an der AS Mannheim-Sandhofen verleitete

einen 52-jährigen PKW-Fahrer dazu, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

auf die Rheinstrecke in Richtung Viernheimer Dreieck aufzufahren. Nach über 12

Kilometern Falschfahrt konnte das Fahrzeug am Viernheimer Kreuz auf der

Richtungsfahrbahn Frankfurt durch die Autobahnpolizei gestoppt werden.

Glücklicherweise war es zu keinen Zusammenstößen mit anderen Fahrzeugen

gekommen, sodass keine Personen- oder Sachschäden zu vermelden sind.

Ursächlich für die Verwirrung an der Vollsperrung dürfte die Alkoholisierung des

Fahrzeuglenkers gewesen sein. Er wurde zur Dienststelle nach Darmstadt

mitgenommen und musste eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines

Führerscheines über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Augenzeugen, die ergänzende Angaben zum Sachverhalt machen können, werden geben,

sich bei der Autobahnpolizei Südhessen unter 06151 / 87 560 zu melden.

Schwetzingen- Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach Raub

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Täter betrat am

Samstagabend, den 01.10., gegen 19:50 Uhr einen Einkaufsmarkt in der

Schubertstraße und forderte im Kassenbereich unter Vorhalt eines Revolvers

Bargeld von einer Angestellten. Mit mehreren hundert Euro flüchtete der

Tatverdächtige schließlich zu Fuß.Die Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, normale Statur, heller Hauttyp,

blaue Augen, ca. 25 bis 35 Jahre alt. Der unbekannte Täter trug eine

verwaschene, blaue Jeanshose, einer dunklen Kapuzenjacke, eine dunkle Mütze und

eine weiße FFP 2-Maske. Zudem trug er eine großflächige Tätowierung auf dem

linken Handrücken und allen Fingergliedern sowie eine großflächige, schwarze

Tätowierung an der Vorderseite des Halses.

Mehrere Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei

Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwetzingen-raub-auf-aldi-filiale/

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 bei

der Kriminalpolizei Heidelberg zu melden oder den polizeilichen Notruf 110

wählen.

Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) / K4271/B39: Nach größerem Verkehrsunfall Fahrbahn wieder freigegeben

Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) / K4271/B39 (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf

der K4271 / B39 mit zwei beteiligten Fahrzeugen wurde die Sperrung

zwischenzeitlich wieder aufgehoben.

Den bisherigen Erkenntnissen nach kam es gegen 5:40 Uhr zu dem Unfall mit 3

verletzten Personen, als ein auf der B 39 in Fahrtrichtung Mühlhausen fahrender,

57-jähriger Opel-Fahrer in Höhe der Abfahrt nach Tairnbach offenbar einen sich

im Gegenverkehr befindlichen Pkw übersah.

Demnach war die Fahrerin eines weiteren Opel in Fahrtrichtung Angelbachtal

unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die K 4271 in Richtung Tairnbach

abzubiegen. Den ersten Unfallermittlungen zu Folge stand die Opel-Fahrerin

bereits wartend auf dem Abbiegestreifen, als der Pkw des 57-Jährigen

Unfallverursachers aus bislang unklarer Ursache frontal mit dem Fahrzeug der

Unfallbeteiligten kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die beiden Unfallbeteiligten, als

auch die Mitfahrerin des 57-Jährigen verletzt. Zwei von ihnen konnten durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Beide Pkw mussten

durch nach Beendigung der Unfallaufnahme geborgen und abgeschleppt werden.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit mehreren

Einsatzkräften vor Ort. Vor Aufhebung der Streckensperrung musste die Fahrbahn

durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die Polizei hatte den in Richtung der B 39 fließenden Verkehr zwischenzeitlich

durch Mühlhausen umgeleitet. Entsprechend kam es im Bereich um die Unfallstelle

zu Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter bedroht und beleidigt Frau mit Kind im Einkaufsmarkt – Wer kann Hinweise geben?

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr besuchte

eine 46-jährige Frau gemeinsam mit ihrem Kind einen Einkaufsmarkt in der

Speyerer Straße. Aus bislang nicht bekannten Gründen wurde sie dort von einem

ihr unbekannten Mann beleidigt und verbal bedroht. Der Mann verhielt sich aus

unerklärlichen Gründen auffallend aggressiv gegenüber der 46-Jährigen. Noch

bevor die Einsatzkräfte des Polizeireviers Hockenheim vor Ort eintrafen,

entfernte sich der Unbekannte aus dem Ladengeschäft.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

der Bedrohung und Beleidigung aufgenommen und bittet Zeugen sowie Kunden des

Einkaufsmarkts, die Angaben zu dem Mann machen können oder womöglich selbst von

dem Unbekannten beleidigt oder bedroht wurden, sich unter der Tel.: 06205 2860-0

bei der Polizei zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Größerer Verkehrsunfall auf der K4271/ B39 –

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf der K4271/

B39 mit zwei Fahrzeugen, ist die K 4271 in Richtung B39 derzeit gesperrt. Eine

Umleitung durch Mühlhausen ist eingerichtet. Des Weiteren kann es auf der B39 in

Richtung Angelbachtal zu Verkehrssperrungen kommen. Ortskundige

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden weiterhin gebeten, das

Gebiet entsprechend zu umfahren.