Heidelberg: Schreckschusswaffe auf Balkon ausprobiert – Polizeieinsatz ausgelöst

Heidelberg (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr meldeten mehrere Zeugen

Knallgeräusche ausgehend vom Balkon eines Mehrfamilienhauses am Otto-Hahn-Platz.

Aufgrund der Mitteilung wurde die Örtlichkeit umgehend mit mehreren

Streifenwagenbesatzungen angefahren und überprüft. Anhand der Zeugenhinweise

konnte in einer Wohnung des Gebäudekomplexes ein 18-jähriger Tatverdächtiger

festgenommen werden. Bei ihm wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Wie die

ersten Ermittlungen ergaben, hatte der 18-Jährige auf dem Balkon seine neue

Schreckschusswaffe getestet, ohne dass ihm die Folgen für sein Handeln bewusst

waren. Zu einer Gefährdung von Personen kam es nicht. Die Waffe samt Munition

wurde sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz ermittelt.

Heidelberg-Weststadt: Parkenden Pkw beschädigt – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heidelberg-Weststadt (ots) – Nach einer Unfallflucht in der Philipp-Reis-Straße

sucht die Polizei nach der unfallflüchtigen Fahrerin oder dem unfallflüchtigen

Fahrer.

Den bisherigen Erkenntnissen nach beschädigte am Donnerstag, zwischen 9:00 Uhr

und 10:30 Uhr, ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Höhe des Anwesens Nr.18 einen

parkenden Audi in und entfernte sich anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 4000.- Euro geschätzt. Die

Verkehrspolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der

Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0621

/ 174-1111 bei den Ermittlern zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Bedrohung – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Zu einem Streit zwischen zwei Männern kam es am

Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Dossenheimer

Landstraße. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich eine körperliche

Auseinandersetzung, welche derart ausartete, dass einer der Männer ein Messer

zog und seinen Kontrahenten damit bedrohte. Verletzt wurde niemand. Beide Männer

entfernten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung.

Einer der gesuchten Männer wird folgendermaßen beschrieben: ca. 20 Jahre alt,

schlank, groß, gestutzter Vollbart, schwarze Haare, helle Augen, weißes Shirt

und Jeans.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen. Zeugen,

welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Tathergang bzw. die

zwei Männer geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06221 45690

bei der Polizei zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: 77-Jähriger nimmt Opel-Fahrerin die Vorfahrt – rund 4000 Euro Sachschaden

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Mittwochmittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein

77-jähriger Opel-Fahrer die Fritz-Frey-Straße in Richtung Dossenheimer

Landstraße, als er in Höhe der Hausnummer 10 nach links abbiegen wollte und

dabei eine vorfahrtsberechtigte 57-jährige Autofahrerin übersah. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 4000 Euro. Verletzt

wurde niemand.