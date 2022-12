Borken: Drogenfund bei Polizeikontrolle

Borken: 26jähriger Borkener bei Kontrolle mit Betäubungsmitteln erwischt Kontrollzeit: 25.11.2022, 14:20 Uhr Über 30 Gramm Amphetamine fanden Polizisten im Rahmen einer Personenkontrolle bei einem 26-jährigen Borkener. Der Borkener wurde am vergangenen Freitag in der Bahnhofstraße von einer Streife der Polizeistation Homberg kontrolliert. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten in der Jackentasche des Borkeners eine Plastiktüte mit weißem Pulver. Bei einem Drogentest wurde festgestellt, dass es sich Amphetamine handelt. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und gegen den 26-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.