Brand eines Lkw auf der BAB7 zwischen AS Homberg/Efze und Raststätte Hasselberg (Schwalm-Eder-Kreis)

Um 15:40 Uhr gingen mehrere Notrufe bzgl. eines brennenden Lkws bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen ein. Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal mitteilten, brennt aktuell ein Lkw mit Sattelauflieger, der mit Pkws beladen ist. Der Fahrer konnte selbst das Führerhaus unverletzt verlassen. Aktuell ist wegen der Löscharbeiten der Feuerwehr Homberg die Autobahn in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen.

Es wird gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Drei Auto-Aufbrüche am Donnerstagabend in Baunatal und Kassel: Polizei sucht Zeugen

Baunatal (Landkreis Kassel) / Kassel: Am gestrigen Donnerstagabend kam es in Baunatal und Kassel zu insgesamt drei Pkw-Aufbrüchen, bei denen die Täter die Beifahrerscheiben von geparkten Pkw einschlugen und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendeten. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Pkw-Aufbruch gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Die beiden Fälle in Baunatal dürften auf das Konto ein und desselben Täters gehen. Zwischen 16:30 und 19:00 Uhr waren in der Altenritter Straße die Beifahrerscheiben eines VW Tiguan und eines Minis eingeschlagen worden. Aus dem VW klaute der Unbekannte eine Aktentasche, in der sich auch ein Smartphone befand. Aus dem Mini entwendete der Dieb einen Rucksack mitsamt Bargeld, Ausweispapieren und Bankkarten. Wenig später kam es in Kassel, in der Werner-Hilpert-Straße, zu einem weiteren Auto-Aufbruch. Zwischen 19:30 und 21:10 Uhr war dort die Scheibe eines geparkten Mercedes Vito eingeschlagen und ebenfalls ein Rucksack aus dem Auto gestohlen worden. Ob diese Tat im Zusammenhang mit den Pkw-Aufbrüchen in Baunatal steht, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen zu allen drei Fällen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Vandalismusschaden am Bahnhof Hofgeismar – Bundespolizei sucht Zeugen

Hofgeismar – Bislang Unbekannte haben im Bahnhof Hofgeismar am Bahnsteig 1

die Sitzbank beschädigt. Die bislang unbekannten Täter haben versucht, die

Sitzbank aus der Verankerung zu reißen. Hierbei wurden u.a. die Bodenbretter, an

denen die Sitzbank befestigt ist, stark beschädigt. Festgestellt wurde der

Schaden Mittwochvormittag (30.11.) durch einen Bahnmitarbeiter. Die Sitzbank

muss aufgrund der Beschädigungen ausgetauscht werden. Der angerichtete Schaden

beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Hinweise zu diesem Fall

oder anderen Vandalismustaten im Bereich von Bahnanlagen geben kann, wird

gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de

zu melden.

Unbekannte stehlen weißen 4er BMW in Ahnatal: Polizei sucht Zeugen

Ahnatal (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag am Kammerberg in Ahnatal einen weißen BMW 435i Gran Coupe im Wert von ca. 30.000 Euro gestohlen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera hatte sich der Diebstahl in der Straße „Am Dornbusch“ gegen 1:10 Uhr ereignet. Wie genau die Täter vorgingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Diebstahl des etwa sieben Jahre alten BMW war heute Morgen, gegen 5:10 Uhr, vom Besitzers des Fahrzeugs festgestellt worden. Die sofort nach seiner Mitteilung durch die Polizei eingeleitete europaweite Fahndung nach dem gestohlenen Pkw führte bislang nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht am Kammerberg in Ahnatal verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.