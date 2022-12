Einbruch in Gaststätte

Künzell. Eine Gaststätte im Hahlweg wurde am frühen Freitagmorgen (02.12.), gegen 1.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten ein Fester des Objekts auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Als sie anschließend versuchten auch eine Tür zu den Mitarbeiterräumen gewaltsam zu öffnen, wurde ein dort aufenthältiger Mitarbeiter auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam. Mitsamt einer Flasche Whisky flüchteten die Täter schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wasserrohrbruch

Am Freitag, 02.12.2022, wurde die Leitstelle des PP Osthessen um 01:52 Uhr über einen Wasserrohrbruch in Horas im Kreuzungsbereich Schlitzer Straße/Wiener Straße/Niesiger Straße informiert. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten die Meldung, der Kreuzungsbereich stand zu diesem Zeitpunkt komplett unter Wasser. Durch Mitarbeiter von Osthessen-Netz wurde das Wasser abgestellt, für die notwendigen Arbeiten war die Kreuzung bis 05:20 Uhr komplett gesperrt. Dann konnte die Kreuzung zum Teil wieder für den Verkehr freigegeben werden, die Zufahrt in die Wiener Straße ist aber weiterhin nicht befahrbar. Wie lange die Arbeiten vor Ort noch andauern, ist derzeit nicht abzuschätzen.

Verkehrsunfallflucht B 27 Abfahrt Hünfeld Süd:

Am Donnerstag, dem 01.12.2022 gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der B27 Abfahrt Hünfeld Süd ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die 36-jährige Fahrzeugführerin eines weißen Opel Meriva fuhr aus Fulda kommend an der Abfahrt Hünfeld Süd von der B27 ab. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein dunkler Pkw auf ihrer Fahrbahn entgegen, weshalb sie nach rechts ausweichen musste und mit der Schutzplanke kollidierte. Der oder die Fahrer / -in des dunklen Pkw entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles sich unter der Tel.-Nr.: 06652 / 96580 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.