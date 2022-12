Wiesbaden: Die Polizei-News

Adventskonzert der Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.

Wiesbaden – Das 26. Adventskonzert der Gesellschaft Bürger und Polizei

e.V. ist ein Highlight in der Marktkirche im Herzen Wiesbadens und für viele

Bürgerinnen und Bürger ein absoluter Pflichttermin. Die Benefizveranstaltung,

die jährlich bis zu 700 Konzertfreunde anlockt, wird zusammen mit dem

Polizeipfarramt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau veranstaltet. Das

Landespolizeiorchester Hessen musiziert gemeinsam mit der Opernsängerin Anke

Haas für einen guten Zweck. Sie werden dabei das Publikum mit ihrem

breitgefächerten Repertoire verzaubern. Von klassischer Blasmusik bis hin zu

Film- und Unterhaltungsmusik gibt es nichts, was nicht mit Saxophon, Posaune,

Trompete, Flöte und mit einer unverwechselbaren, klaren Stimme in ein

vorweihnachtliches Gewand verpackt werden könnte. Die Spenden des

Benefizkonzerts gehen in diesem Jahr zugunsten der Tafel Wiesbaden e.V. Der

Eintritt zum Adventskonzert in der Marktkirche ist für alle Besucherinnen und

Besucher frei.

Adventskonzert am Freitag, 9.12.2022, 19:30 Uhr Marktkirche Wiesbaden,

Schlossplatz 4 www.buerger-polizei.de

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, Wiesbaden,

Schönbergstraße, 01.12.2022, 17.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es in der Schönbergstraße zu einer handfesten

Auseinandersetzung zwischen zwei 21 und 33 Jahre alten Männern. Die beiden

Männer waren gegen 17.45 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in einen Streit

geraten, in dessen Verlauf der 21-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer

bedroht haben soll und im Gegenzug von dem 33-Jährigen mit einer Glasflasche

gegen den Kopf geschlagen worden sei. Der durch den Schlag leicht verletzte

21-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Die beiden

Männer müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Eichenwaldstraße, 01.12.2022, 14.30 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann zeigte sich am Donnerstagnachmittag in der

Eichenwaldstraße einer 45-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Nach Angaben

der 45-Jährigen habe der Unbekannte sie gegen 14.30 Uhr zunächst nach dem Weg

gefragt und sich dann plötzlich vor ihr entblößt. Die Geschädigte, welche sich

daraufhin von der Örtlichkeit entfernte, beschrieb den Exhibitionisten als ca.

1,70 Meter groß, etwa 18 bis 23 Jahre alt, mit einer braunen Hautfarbe,

struppigen, schwarzbraunen Haaren, einer schmalen Figur und einem kindlichen

Gesicht. Getragen habe er einen schilfgrünen/khakifarbenen Pullover, eine

schwarze Stoff-Jogginghose mit Kordelzug, schwarze Socken und schwarze

Badelatschen mit einer großen Lasche. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Eingangstür von Einkaufsmarkt hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Nixenstraße,

30.11.2022, 21.00 Uhr bis 01.12.2022, 06.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Nixenstraße hielt in der Nacht

zum Donnerstag Einbrechern stand. Unbekannte Täter hatten erfolglos versucht,

die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Einbruch in Autowerkstatt,

Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße, 30.11.2022, 18.30 Uhr bis 01.12.2022, 06.35

Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag nahmen Einbrecher eine Autowerkstatt in der

Anna-Birle-Straße in Mainz-Kastel ins Visier. Die Einbrecher drangen auf dem

Firmengelände durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein, wo sie

sich dann erfolglos an einen aufgefundenen Tresor zu schaffen machten und

anschließend offensichtlich ohne Beute die Flucht antraten. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Wiesbaden-Sonnenberg, Am Birnbaum, 01.12.2022, 18.05 Uhr bis 18.20 Uhr,

(pl)In Sonnenberg kam es am Donnerstagabend zu einem Einbruchsversuch, welcher

durch eine Alarmanlage vereitelt werden konnte. Zwischen 18.05 Uhr und 18.20 Uhr

suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Birnbaum“ auf und

machten sich an einer Tür zu schaffen. Bei dem Versuch, die Tür gewaltsam zu

öffnen, wurde die Alarmanlage des Hauses ausgelöst, welche die Täter

offensichtlich verschreckte und in die Flucht trieb. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Robert-Schumann-Straße, 01.12.2022, 15.30 Uhr bis 19.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Schumann-Straße

eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter kletterten zwischen 15.30

Uhr und 19.50 Uhr auf den Balkon der betroffenen Wohnung und hebelten die

dortige Tür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach

Wertgegenständen und entwendeten aufgefundene Schmuckstücke, Goldmünzen sowie

Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger als angeblicher Sohn getarnt, Lorch, Montag,

28.11.2022,

(fh)Am Montag, dem 28.11.2022, hat ein Unbekannter mit der perfiden

Whatsapp-Masche einen hohen Geldbetrag ergaunert. Im Laufe des Tages erhielt die

in Lorch wohnende Geschädigte Kurznachrichten über den Messengerdienst

„WhatsApp“. Die angezeigte Telefonnummer war der Kontaktierten nicht bekannt.

Das Gegenüber gab sich in den Nachrichten als Sohn der Rheingauerin aus. Der

Grund für die neue Nummer sei eine angebliche Reparatur des eigentlichen

Mobiltelefons. Im weiteren Verlauf der Unterredung bat der angebliche Sohn um

eine finanzielle Unterstützung in Form einer Geldüberweisung. Dieser Bitte kam

die gutgläubige Lorcherin nach.

Die beschriebene Variante ist nur eine Spielart, wie gemeine Betrüger an Ihr

Geld gelangen möchten. Auch per SMS -Nachricht werden zurzeit vermehrt

Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und erklärt, dass man eine neue

Mobilfunknummer habe. Aus diesem Grund erscheine nicht wie gewohnt der Name von

Tochter, Sohn oder Enkel im Display, sondern nur „die neue Nummer“. Dann wird

versucht Vertrauen aufzubauen, um jedoch schlussendlich von finanziellen

Problemen zu sprechen, verknüpft mit der Bitte eine offene Rechnung zu

begleichen. Lassen Sie sich auf solche Spielchen nicht ein. Überweisen oder

übergeben Sie niemals aufgrund von telefonischen oder schriftlichen

Kontaktaufnahmen Geld. Wenn Verwandte oder Freunde von Ihnen Geld leihen

möchten, dann kommen diese persönlich bei Ihnen vorbei! Beenden Sie solche

Kontaktaufnahmen immer und wählen Sie den Notruf 110. Unter

www.polizei-beratung.de erhalten Sie viele weitere nützliche Hinweise zu den

Maschen der Betrüger.

Diebe stehlen beide Kennzeichen, Oestrich-Winkel, Mittelheim, An der

Basilika, Mittwoch, 30.11.2022, 18:00 Uhr bis 01.12.2022, 15:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag haben Diebe im

Oestrich-Winkeler Ortsteil Mittelheim zugeschlagen und die Kennzeichen eines

Fahrzeuges gestohlen. Im besagten Zeitraum näherten sich der oder die Täter

unbemerkt einem auf dem Parkplatz der „Basilika“ abgestellten VW Golf und

montierten die beiden amtlichen Kennzeichen „RÜD-AF 815“ ab. Den

kennzeichenlosen Pkw ließen die Diebe unbeschädigt zurück und suchten sodann das

Weite.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

Pkw landet in Tiefgarage auf dem Fahrzeugdach, Taunusstein-Hahn, Aarstraße,

Donnerstag, 01.12.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag hat sich in einer Taunussteiner Tiefgarage ein

spektakulärer Unfall ereignet, bei dem sich der betroffene Fahrer

glücklicherweise nicht schwerer verletzte. Um 15:00 Uhr fuhr ein 83-jähriger

Idsteiner in eine Tiefgarage in der Aarstraße ein. Dort verwechselte der Senior

ersten Ermittlungen zufolge Gas-und Bremspedal und fuhr mit seinem Audi

rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug. In Folge dessen fuhr er, immer noch

rückwärts, einige Meter weiter und rammte zwei Abstellzäune. Letztlich ging die

Fahrt des 83-Jährigen über eine Erhöhung im Schrankenbereich weiter wodurch sich

der Audi überschlug und auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand kam. Der

Fahrzeugführer blieb erfreulicherweise unverletzt, kam jedoch vorsorglich in ein

Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Donnerstag, 08.12.2022: Bundesstraße 54, Gemarkung Bad Schwalbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.