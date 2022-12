Bergstrasse

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Fenster mit Steinen eingeworfen / 2000 Euro Schaden / Zeugen gesucht

Weiterstadt – Die Eingangstür eines Funktionsgebäudes auf dem Sportplatz

im Klein-Gerauer-Weg, ist in der Nacht zum Freitag (2.-2.12.) von noch

unbekannten Tätern beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die

noch unbekannten Vandalen mit zwei Steinen die Scheibe ein und verursachten

einen Schaden von mindestens 2000 Euro.Aus welcher Motivation heraus die Täter

handelten und die Frage, ob sie in das Gebäude einsteigen wollten, ist

Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers hat in diesem Zusammenhang ein

Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs eingeleitet und nimmt

unter der Rufnummer 06151/96941310 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Babenhausen: 59-jähriger Mann im Zusammenhang mit Verkehrsunfall verstorben / Polizei sucht Unfallzeugen

Babenhausen – Am Freitag (2.12.) in den frühen Morgenstunden befuhr ein

68-jähriger Mann mit seinem blauen Nissan Micra die Bundesstraße 26 von

Aschaffenburg kommend nach Babenhausen.

In Höhe des Kasernengeländes, am Ortseingang von Babenhausen, kam der 69-jährige

Mann aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem

dortigen Baustellengelände kollidierte er mit seinem Auto mit einem dort

abgestellten Baucontainer.

Passanten stellten das verunfallte Fahrzeug auf ihrem Weg zur Arbeit fest. Sie

fanden den Fahrzeugführer leblos in seinem Auto auf und verständigten

unverzüglich den Rettungsdienst. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte

durch einen Notarzt nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die

Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an. Ob ein medizinisches Leiden

dem Unfall vorausging, wird ebenfalls ermittelt. Zwecks Unfallrekonstruktion

wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich

bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Modautal – Ernsthofen: Kriminelle erbeuten mehrere tausend Euro mit Masche auf „WhatsApp“ / Polizei warnt und gibt Hinweise

Modautal – Unbekannte schrieben am Mittwochvormittag (30.11.) einen

59-Jährigen über „WhatsApp“ mit einer fremden Nummer an und gaben sich hierbei

als dessen Tochter aus. Wegen einer angeblichen Notsituation, baten die Täter

den Mann mehrfach um Geldüberweisungen. Um seiner vermeintlichen Tochter zu

helfen, führte der 59-jährige Vater zwei Zahlungen aus. Erst als Kriminelle ihn

von einer weiteren unbekannten Nummer anschrieben, bemerkte er den Betrug und

erstatte Anzeige bei der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die

Gauner knapp 4.000 Euro von dem Mann.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen

aus. Es gelingt ihnen häufig die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr

Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten

Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über „WhatsApp“ und andere

Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens

hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten

Nachrichtendienstes.

Pfungstadt: Vereinsheim im Visier Krimineller / Zeugenaufruf der Polizei

Pfungstadt – Nachdem Kriminelle zwischen Mittwochmittag (30.11.), 16.15

Uhr und Donnerstagmittag (1.12.), 16 Uhr, in ein Vereinsheim in der Straße „Zu

den Sportplätzen“ eingebrochen sind, ermittelt nun die Kripo. Die Täter

verschafften sich unter Anwendung von Gewalt Zutritt zum Gebäude über die

Eingangstür. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und fanden

nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld, einen Laptop und alkoholische Getränke.

Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt vom Tatort.

Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Diebe einen Schaden von mehreren

tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Babenhausen: Durch die Terrassentür ins Haus gelangt / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Babenhausen – Am Donnerstag (1.12.) hebelten Kriminelle zwischen 14 und 18

Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Obereichen“ auf.

Die Einbrecher suchten anschließend nach Wertsachen und fanden verschiedene

Schmuckstücke. Mit ihrer Beute flüchteten die Eindringlinge anschließend

unbemerkt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren

hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Von der Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Reinheim – Im Zeitraum zwischen Montag (28.11.2022) 15:30 Uhr und Mittwoch

(30.11.2022) 07:00 Uhr, kam es in der Ludwigstraße in Reinheim zu einem

Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter Volvo V70 Kombi in schwarz durch einen

unbekannten PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im

Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Volvo entstand ein

Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des

Sachverhalts geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06154 / 6330-0 mit

der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 24. November, 00:00 und Freitag, den 25.November 16:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Einfahren in die Parkbucht einen schwarzen VW Golf in der Adam Opel Straße in Rüsselsheim auf dem Parkplatz der Großsporthalle, der dort parkte. Etwa 2500 Euro wird dem Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Beifahrerseite stark beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -533 entgegen.

Rüsselsheim: Zeuge alarmiert die Polizei – Drei Tatverdächtige nach Katalysator Diebstählen festgenommen und in Untersuchungshaft

Nach dem Hinweis eines Zeugen haben Polizeistreifen in der Nacht zum Freitag (02.12.) drei Tatverdächtige im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen. Sie stehen im Verdacht für mehrere Katalysator Diebstähle als Täter in Frage zu kommen.

Gegen 2 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Georg-Treber-Straße, dass sein Auto mit einem Wagenheber aufgebockt war und ein Unbekannter unter dem Wagen hervorkroch. Als dieser vom Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er umgehend in ein wartendes Auto, das in Richtung Berliner Straße davonfuhr. Am Tatort ließ er den Wagenheber, Werkzeug und den frisch abgetrennten Katalysator zurück. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei, woraufhin Streifen das beschriebene Auto in der Bonner Straße lokalisieren und stoppen konnten. Bei den drei 33, 36 und 49 Jahre alten Insassen klickten die Handschellen. Bei der Durchsuchung des Autos stießen die Einsatzkräfte auf mehrere Tausend Euro, mutmaßliches Tatwerkzeug und einen weiteren abgetrennten Katalysator. Weiteres Tatwerkzeug stellten Ermittler bei der Dursuchung zweier Hotelzimmer in Hanau sicher, in denen das Trio übernachtet hatten.

Die Festgenommenen kamen über Nacht in eine polizeiliche Gewahrsamszelle. Gegen sie wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Bandendiebstahls erstattet. Ob sie auch für weitere, gleichgelagerte Fälle in jüngster Vergangenheit als Täter in Frage kommen, müssen die Ermittlungen des Kommissariats 21/22 zeigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die drei Männer im Laufe des Freitags einem Richter am Amtsgericht vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr anordnete.

Raunheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Süßigkeiten

Zwischen Donnerstagnachmittag (01.12.) und Freitagmorgen (02.12.) haben Kriminelle ihr Unwesen im Asternweg getrieben und sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. Dabei fielen den Tätern unter anderem Süßigkeiten in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht an.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06142/6960 sind die Beamten zu erreichen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Rüsselsheim

Am Montag, den 24. November zwischen 23:30 und 00:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eines schwarz/grauen Opel/Nissans beim Rückwärtsfahren einen schwarzen Maserati, der in der Adam Opel Straße in Rüsselsheim in einen Wartebereich eines Schnellrestaurants parkte. Etwa 1500 Euro wird der Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange/ Kühlergrill, der vorderen Kennzeichenhalterung sowie der Frontkamera beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -0 entgegen.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Nach Brand einer Schutzhütte/Kripo bittet um Hinweise

Nach dem Brand einer Schutzhütte am Sonntagabend (27.11.), gegen 21.30 Uhr, im Bereich Kreuzweg (wir haben berichtet), wenden sich die Ermittler des für die Bearbeitung von Branddelikten zuständigen Kommissariats 10 nun noch einmal an etwaige Zeugen und insbesondere an Anwohner im Bereich des Brandorts. Etwa 10 Meter neben der abgebrannten Schutzhütte wurde ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck „Ellesse“ in der Nähe einer Feuerstelle gefunden.

Die Polizei in Erbach ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen und Anwohner, die möglicherweise eine mit einem solchen T-Shirt bekleidete Person zum fraglichen Zeitpunkt in Tatortnähe bemerkt haben oder Hinweise auf den Besitzer des Shirts geben können, sich unter der Rufnummer 06062/9530 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bad König/Etzen-Gesäß: Zwei Firmeneinbrüche in einer Nacht

Zwei Firmengebäude in der Brombachtaler Straße sowie in der Mümlingstraße gerieten in der Nacht zum Freitag (02.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Gebäude und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Bargeld mitgehen. Den ungebetenen Besucher gelang unerkannt die Flucht. Die Ordnungshüter vermuten einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Bad König: Lieferant überrascht Apothekeneinbrecher

Eine Apotheke in der Bahnhofstraße geriet in der Nacht zum Freitag (02.12.) in das Visier eines Kriminellen. Der Unbekannte verschaffte sich zuvor durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in das Gebäude und öffnete dort mehrere Schränke und Regale. Als ein Lieferant der Apotheke vorfuhr und den Täter bemerkte, flüchtete der Einbrecher aus dem Verkaufsraum zu Fuß in Richtung Bahnhof. Entwendet wurde nichts.

Der Unbekannte ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftig. Er war dunkel gekleidet, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze FFP2-Maske.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Erbach/Michelstadt: Anrufe durch falsche Polizeibeamte/Ordnungshüter warnen

Erneut erfolgt eine Warnmeldung der Polizei zu Anrufen falscher Polizeibeamter.

Am Freitag (02.12.) wurden im Laufe des Vormittags bereits zahlreiche Bürgerinnen und Bürger durch falsche Polizeibeamte angerufen. Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Anrufer gaukeln den Angerufenen am Telefon vor, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste oder Fotos mit weiteren Einbruchszielen gefunden. Darauf befände sich auch der Name bzw. das Haus der jeweils Angerufenen. Die Betrüger fordern anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen.

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.