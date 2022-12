Haftbefehl vor dem Fernseher vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife am Donnerstagabend konnten Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 einen Haftbefehl vollstrecken. Die Polizisten sahen im Vorbeigehen, dass in der Wohnung des gesuchten 75-Jährigen Licht brannte und der Fernseher lief. Auf Klopfen und Rufen reagierte der Mann nicht, so dass die Feuerwehr zur Türöffnung hinzugerufen wurde.

Der 75-Jährige saß auf dem Balkon und gab an, nichts gehört zu haben. Nachdem ihm der Haftbefehl aufgrund nicht gezahlter Geldstrafen eröffnet wurde, beglich er den geforderten Betrag vor Ort. Die Ausschreibung zur Fahndung wurde anschließend gelöscht. |elz

Handgemenge auf dem Bahnhofsvorplatz

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Bahnhofsvorplatz haben sich am Donnerstag 01.12.2022 zwei Männer geprügelt. Kurz vor 22 Uhr wurde die Schlägerei der Polizei gemeldet. Als wenige Minuten später die ersten Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie nur noch einen der beiden Beteiligten. Es handelte sich um einen jungen Mann, der eine Eisenstange in der Hand hielt.

Trotz mehrfacher Aufforderung, die Stange auf den Boden zu legen, blieb er in “Angriffshaltung” und flüchtete dann in den Bahnhofsbereich. Erst nach dem angedrohten Einsatz des Reizstoffsprühgerätes ließ der 25-Jährige die Stange fallen und sich ohne weitere Widerstände festnehmen.

Gemeinsam mit Kollegen der Bundespolizei wurden erste Zeugen vor Ort befragt. Sie gaben an, dass der Mann einen anderen in den “Schwitzkasten” genommen und ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt habe. Das Opfer sei anschließend davongerannt. Der Unbekannte konnte im gesamten Bahnhofsumfeld nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Der 25-Jährige gab in einer ersten Anhörung die von den Zeugen beobachteten Abläufe zu. Nach seinen Angaben habe er sich aber lediglich gegen einen Mann zur Wehr gesetzt, der ihn schon seit mehreren Tagen belästige.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise, insbesondere auf den geflüchteten Beteiligten, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Tel: 0631/369-2250 entgegen. |cri

Betrunkener Rollerfahrer und berauschte Auto-Insassen

Kaiserslautern (ots) – Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer haben Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag aus dem Verkehr gezogen. Der Rollerfahrer war den Polizisten während einer Streifenfahrt gegen 2.30 Uhr in der Pariser Straße aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle gab der junge Mann spontan zu, Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von 0,64 Promille.

Doch nicht nur das. Nachdem die Beamten dem 28-Jährigen das weitere Prozedere erläutert hatten, räumte er ein, am Vortag auch Cannabis konsumiert zu haben. Der Mann musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist ihm sicher. Ob auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz folgt, kommt auf das Ergebnis der Blutuntersuchung an.

Kurz zuvor hatte eine Polizeistreife in der Spicherer Straße ein geparktes Auto kontrolliert. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, weil zwei Personen darin saßen und die Beleuchtung angeschaltet war. Als sie die beiden Insassen überprüfen wollten, stieg den Polizisten Cannabisgeruch aus dem Wageninneren entgegen. Auf dem Beifahrersitz entdeckten sie ein Tütchen mit einer grünen Substanz. Einer der beiden jungen Männer gab zu, dass ihm das Tütchen gehöre.

Kurz darauf wurde der 20-Jährige vorübergehend bewusstlos, vermutlich aufgrund seines Cannabisrausches. Ein Rettungsdienst wurde hinzugezogen. Der junge Mann lehnte es jedoch ab, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Sein Autoschlüssel wurde allerdings sichergestellt, um eine Fahrt unter Drogeneinfluss zu verhindern. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Arbeitsgeräte von Baustelle geklaut

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich auf einer Baustelle in der Denisstraße illegal bedient. Am Donnerstagmorgen fiel Mitarbeitern der betroffenen Firma auf, dass aus dem Rohbau die zurückgelassenen Arbeitsgeräte und -maschinen verschwunden sind. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Fahrendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Donnerstagmittag 01.12.2022 ein fahrendes Auto beschädigt. Eine 68-jährige Frau war mit ihrem Skoda Octavia gegen 13:45 Uhr in der Martin-Luther-Straße unterwegs. In Höhe des Pfalztheaters hörte sie einen lauten Knall an ihrem Auto. Die Frau hielt an und entdeckte eine Delle an der hinteren Beifahrerseite.

Wie es zu der Delle kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zu der genannten Zeit verdächtige Personen bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Vorsicht Trickbetrüger

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die offenbar derzeit im Bereich Kaiserslautern unterwegs sind. Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter der BAU AG aus und bieten Senioren an, bei Wohnungsräumungen behilflich zu sein. Die Räumungen werden dann gegen Vorkasse ausgemacht.

Einer der Betrüger wurde mit einem weißen Transporter gesehen. Die BAU AG weist darauf hin, dass keine Mitarbeiter unterwegs sind und solche Angebote machen. Die Polizei fragt: Wo sind ebenfalls unbekannte Männer aufgetaucht, die sich als Mitarbeiter einer bestimmten Firma ausgaben und haben ähnliche Angebote gegen Vorkasse gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 06 31 369-2150, oder die Kriminalpolizei unter der Durchwahl -2620. |elz

Achtung, “Shoulder Surfer” sind wieder aktiv

Westpfalz (ots) – Das Polizeipräsidium warnt vor sogenannten “Shoulder Surfern”, die zur Zeit wieder in der Westpfalz aktiv sind. Die Täter sprechen ihre Opfer meist im Vorraum einer Bankfiliale an, während diese gerade einen Geldautomaten bedienen, lenken sie ab, stehlen ihre EC-Karte und nutzen diese anschließend, um an Bargeld zu kommen. Die notwendige PIN haben sie vermutlich vorher schon ausgespäht, ohne dass es die Opfer bemerkten. Um das Eingabefeld besser im Blick zu haben, wurden an den betroffenen Automaten im Vorfeld bereits die sogenannten Sichtschutzlamellen entfernt.

Deshalb wiederholen wir unsere dringende Empfehlung: Wenn Ihnen an einem Geldautomaten etwas komisch vorkommt – dass beispielsweise der Sichtschutz fehlt oder der Kartenschlitz anders aussieht als sonst – bleiben Sie wachsam und informieren Sie die Bank.

Achten Sie unbedingt darauf, dass niemand in Ihrer Nähe steht, wenn Sie am Automaten Ihre PIN eingeben! Falls jemand zu dicht aufrückt, bitten Sie die Person, größeren Abstand zu halten.

Wenn ein Unbekannter Sie in ein Gespräch verwickeln will, bevor Sie Ihre Abhebung beendet haben, bitten Sie um einen Moment Geduld oder brechen Sie Ihren Vorgang ab. Lassen Sie sich nicht ablenken und verlassen Sie vor allem den Geldautomaten nicht, ohne Ihr Geld und Ihre Karte in den Händen zu haben.

Falls Ihre Karte auf unerklärliche Weise “verschwindet”, bleiben Sie vor Ort und verständigen Sie die Polizei oder bitten Sie andere Menschen um Hilfe. Gehen Sie nicht weg! Wenn möglich, versuchen Sie, sich die Personen einzuprägen, die sich zur gleichen Zeit im Vorraum aufhalten.

Aktuell gibt es Hinweise auf ein Täter-Duo, dem es schon mehrfach gelungen ist, Männer und Frauen auf die beschriebene Art hereinzulegen. Dabei handelte es sich nicht nur um Senioren.

Bisherigen Ermittlungen zufolge können dem Duo fünf Taten aus den vergangenen Wochen zugeordnet werden, davon eine in Zweibrücken und vier im Bereich Kaiserslautern, zuletzt zweimal im Stadtteil Erlenbach. Das perfide an der Masche der beiden Männer: Sie gehen gemeinsam vor und teilen sich sozusagen ihre Aufgaben, das heißt: Während einer das Opfer ablenkt, stiehlt der andere die Debitkarte aus dem Automaten.

Die gestohlenen Karten wurden anschließend für Geldabhebungen an anderen Automaten oder in Supermärkten sowie beim Bezahlen in diversen Geschäften – auch überregional in anderen Bundesländern – genutzt. Der Schaden liegt meist im vierstelligen Bereich, in einem Fall ist er sogar fünfstellig.

Sollten Ihnen im Vorraum einer Bank verdächtige Personen auffallen, die “herumlungern”, sich unnötig lange aufhalten oder sich merkwürdig verhalten, bleiben Sie aufmerksam! Wenn Sie den Eindruck haben, dass hier Trickbetrüger auf ihr nächstes Opfer warten, informieren Sie im Zweifelsfall einen Bankmitarbeiter oder außerhalb der Öffnungszeiten die Polizei, im Notfall wählen Sie die 110. |cri

Kreis Kaiserslautern

Hohe Verluste beim unseriösen Online-Handel

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Beim Online-Handel hat ein Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern viel Geld verloren. Wie sich jetzt herausstellte, fiel der 43-Jährige auf Betrüger herein.

Wie der Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn jetzt bei der Polizei anzeigte, war er im August über Werbung in einem sozialen Netzwerk auf eine sogenannte Trading-Plattform aufmerksam geworden, die “schnelle und hohe Gewinne” versprach. Er begann, Geld zu investieren, suchte nach ähnlichen Unternehmen und investierte nach und nach auch bei drei anderen Anbietern sein Geld – insgesamt einen sechsstelligen Betrag.

Weil ihm nie ein Gewinn ausbezahlt wurde, begann er misstrauisch zu werden. – Zu spät. Jetzt laufen die Ermittlungen nach den Betreibern der jeweiligen Plattformen. Ob der 43-Jährige etwas von dem verlorenen Geld zurückbekommen kann, scheint fraglich.

Wir empfehlen deshalb jedem, insbesondere beim Online-Handel auf solchen Trading-Plattformen besonders vorsichtig zu sein. Bevor Sie Ihr Geld investieren, informieren Sie sich unbedingt eingehend über das Unternehmen, dem Sie Ihre Finanzen anvertrauen. Gerade, wenn schnelle und hohe Gewinne versprochen werden, sollten alle Alarmglocken läuten… |cri