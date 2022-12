Neustadt: Advent-Gala – Weihnachten in Literatur und Musik am 11. Dezember 2022

Neustadt an der Weinstraße – Die Kulturabteilung der Stadtverwaltung Neustadt lädt zur Premiere im Theater- & Konzertprogramm im Saalbau Neustadt: die Advent-Gala am So, 11.12.22 um 17 Uhr mit Musik, Literatur und Kunst.

Die Neustadter Advent-Gala verspicht eine unterhaltsame Besinnlichkeit mit kurzweiligen Beiträge unterschiedlichsten Couleurs rund um das Thema Weihnachten. Mit Erzählungen, Lyrik und weihnachtlicher Musik unterschiedlicher Epochen.

Erstmalig präsentieren Neustadter Akteure gemeinsam dieses Weihnachtsprogramm unter der Organisation der Kulturabteilung Neustadt und der Leitung von Hedda Brockmeyer (Theater in der Kurve).

AllStars Big Band (Foto: Bernd Camin)

Gestalten werden den Abend die Stiftskantorei Neustadt an der Weinstraße, die Chöre Perpetuum Cantabile, WirWarenWeinkehlchen und die Pfälzische Kurrende, die AllStars Big Band, Andrea Baur (Laute, Dudelsack), Maria Stange (Harfe), Jörg Sebastian (Piano), Viktor Bajlukov (Marimbaphone) und die POI- Tanzgruppe der Jugendphilharmonie Neustadt an der Weinstraße.

Die Literatur wird vorgetragen von Hedda Brockmeyer, Claudia Albrecht, Leni Bohrmann, Heike Hinkelmann, Jörg Sebastian Schmidt und dem Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel.

Bildnerisch wird der Abend begleitet von einer Ausstellung mit Skulpturen von Gabriele Köbler. Entrée mit Michael Gilb, Saxophone.

Foto: Hedda Brockmeyer

So, 11. Dezember 2022

Stadthalle Saalbau (Bahnhofstraße 1, 67433 Neustadt a. d. W.)

Einlass: 16 Uhr Beginn: 17 Uhr

Karten (ab 16€ und Ermäßigungen) online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Tourist-Information Neustadt) und bei der Karten-Hotline unter 0651 9790777.

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.

Alle aktuellen Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen unter www.neustadt.eu/Karten-Informationen.