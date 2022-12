Lambrecht: 8. MTB Frauencamp vom 26. bis 29. Mai 2023 in der Pfalzakademie

Lambrecht – Pfingsten 2023 steht nun hoffentlich bald wieder zum 8. Mal, im Zeichen von Bikespaß auf traumhaften Trails im Mountainbikepark Pfälzerwald.

Ausgebildete Trainerinnen und Trainer begleiten die Bikerinnen bei ihren Fahrtechnikeinheiten in Kleingruppen und auf den Trails und sorgen so für ungetrübten Fahrspaß. Die Unterkunft erfolgt in der PfalzAkademie in Lambrecht (Pfalz), welche allein den Bikerinnen zur Verfügung steht. Die Küche der PfalzAkademie verwöhnt die Teilnehmerinnen mit kulinarischen Köstlichkeiten. Darüber hinaus gibt es verschiedene Workshops und Vorträge rund ums Biken.

Eine Yogaeinheit am frühen Morgen ist obligatorisch, aber auch das gemütliche Beisammensein bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag nach der Ausfahrt ist möglich. Langeweile? Wie immer fehl am Platz!

„Zu ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!“

In den unten genannten Preisen sind folgende Leistungen enthalten:

3 Übernachtungen in der PfalzAkademie

3 x reichhaltiges Frühstücksbuffet

Geführte Touren mit Fahrtechniktrainingseinheiten unterschiedlicher Levels

Vorträge zum Thema Mountainbiken

Frühstücks-Yoga

täglich frischer Blechkuchen nach der Tour

Abendessen am 26.05. (Sektempfang u. Grillbuffet)

Abendessen am 27.05. (mediterranes Buffet)

Abendessen am 28.05. (4-Gang-Buffet)

Lagerfeuer-Abend mit Livemusik

Verpflegung (täglich Lunch-Pakete) bei den geführten Touren

Teilnahmepräsent

ca. 10 Min. Bike Check (keine Inspektion bzw. größere Reparatur)

Bikewaschplatz

Bikegarage

Bitte beachten

Beim Bike Check werden keine größeren Reparaturen durchgeführt. Werden größere Mängel festgestellt, welche die Fahrsicherheit betreffen behält der Veranstalter es sich vor, die Teilnehmerin von den Ausfahrten auszuschließen. Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Pauschalpreises.

Pauschalpreis:

539,00 € p. Pers. Im EZ mit Dusche/WC u. TV

499,00 € p. Pers. im DZ mit Dusche/WC u. TV

Die Belegung der Zimmer erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.

Die Online-Anmeldung ist ab sofort auf der Homepage der Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz), unter der Rubrik Tourismus – Mountainbiken möglich. www.vg-lambrecht.de

Es besteht Helmpflicht. Die Teilnahme ist nur ab 18 Jahren und mit einem eigenen, gut gewarteten Mountainbike möglich. Änderungen vorbehalten

Veranstalter:

Touristinformation – Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) – Sommerbergstraße 3 – 67466 Lambrecht (Pfalz) – 06325-181110 – touristinfo@vg-lambrecht.de – www.vg-lambrecht.de