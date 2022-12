Speyer: Feierliches Gelöbnis vor dem Kaiserdom

Speyer – Am Donnerstag, 01.12.2022, fand auf dem Domplatz ein feierliches Gelöbnis statt. 479 Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons und der Offizierschule der Luftwaffe wurden vereidigt bzw. legten ihren Diensteid ab.

Vor imposanter Kulisse, dem Speyerer Dom, traten die 2. Kompanie aus Germersheim sowie die 7. und 8. Kompanie aus Roth (Mittelfranken) an, aus Fürstenfeldbruck die 3. Inspektion.

Nach dem Antreten der Rekruten marschierte das Heeresmusikkorps Koblenz und der Spielmannszug des Musikkorps der Bundeswehr (Leitung: Hauptmann Wolfgang Dietrich), die Truppenfahnen und der Ehrenzug ein. Danach schritt Oberstleutnant Christoph Kück (Kommandeur Luftwaffenausbildungsbataillon) gemeinsam mit Nicole Steingaß (Staatssekretärin im Ministerium des Innern und für Sport), Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (Speyer) und Oberst Oliver Eckstein (Leiter Schulstab der Offizierschule der Luftwaffe) die Front ab.

Oberstleutnant Kück begrüßte die zahlreichen zivilen und militärischen Gäste sowie die Angehörigen der Rekruten. Er dankte den Rekruten, dass sie sich „nach reichlicher Überlegung für den Beruf des Soldaten entschieden“ haben sowie für die Übernahme der Verantwortung, „sich in den Dienst der Gemeinschaft – unserer Gesellschaft zu stellen und als Soldat unserem Land zu dienen.“

Nicole Steingaß, Staatssekretärin im Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, dankte den Rekruten für ihre Dienst für die Gesellschaft und für die Aufgabe, den Staat, die Demokratie und Freiheit in Europa zu schützen.

„Sie sind in einer Zeit aufgewachsen, in der wir in Europa in Freiheit und Frieden leben konnten. Heute hingegen leisten Sie hingegen Ihren Eid in einer Zeit, in der ein Krieg auf europäischem Boden tobt.“,