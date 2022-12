Weidenthal: CHORlorado Weihnachtskonzert am 10. Dezember 2022

Weidenthal – Das Jahreskonzert des Gesangverein Weidenthal am 10. Dezember 2022 steht unter dem Motto „Jingle Bells & Christmas Lights“.

Zuhörerinnen und Zuhörer können sich auf bekannte Weihnachtslieder freuen – darunter moderne Songs wie „Christmas Lights“ der britischen Band Coldplay oder der amerikanische Weihnachtsklassiker schlechthin „The Christmas Song“, im Original 1946 zum ersten Mal gesungen von Nat King Cole aber eher bekannt durch die zahlreichen Cover-Versionen von Popgrößen wie Christina Aguilera, Michael Bublé oder Celine Dion. Aber auch klassische Stücke und die Klänge aus „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ werden zu hören sein.

Der Chor, welcher aufgrund der Pandemie und damit einhergehender Konzertverschiebungen bereits seit drei Jahren Weihnachtslieder probt, freut sich, diese nun endlich einem Publikum präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich also auf ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert in der protestantischen Christuskirche Weidenthal. Im Anschluss daran lädt der Verein herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein in die Turnhalle ein – für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Jingle Bells & Christmas Lights – CHORlorado Weihnachtskonzert

10. Dezember 2022, 18:00 Uhr, Prot. Christuskirche Weidenthal