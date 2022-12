Raub mit Täterfestnahme

Speyer (ots) – Am Mittwoch 30.11.2022 um 14:52 Uhr, befand sich eine 60-jährige Frau zu Fuß auf dem Postplatz in Speyer. Plötzlich stieß sie ein zunächst unbekannter Täter von hinten zu Boden und entriss ihr die Handtasche, welche die Geschädigte über der Schulter trug. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Raubgut im Wert von ca. 700 EUR.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter in der Rützhaubstraße in Speyer festgenommen werden. Der 21-jährige Mann stimmte exakt mit der übermittelten Täterbeschreibung überein und führte Teile der Beute mit sich. Da gegen ihn bereits ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Speyer (ots) – Am Donnerstag 01.12.2022 gegen 00:30 Uhr kam es in der Kardinal-Wendel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 21-Jährige wollte mit ihrem Fahrzeug von der Kardinal-Wendel Straße in die Remlingstraße abbiegen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer.

Anschließend entfernte sich die Fahrerin fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, wodurch die Fahrerin noch in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden konnte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt werden, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem gab die Fahrerin zu am Abend zuvor einen Joint konsumiert zu haben.

Die Frau wurde daraufhin auf die Polizeiinspektion Speyer verbracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Beinbruch nach Sturz mit E-Scooter

Speyer (ots) – Am Mittwoch 30.11.2022 gegen 23:30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem E-Scooter die Hilgardstraße in Richtung Schwerdstraße. Dabei blieb er mit dem Ellbogen am Spiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs hängen und verlor das Gleichgewicht.

Er stürzte deshalb ohne jegliche Fremdeinwirkung so unglücklich zu Boden, das er eine Fraktur am rechten Bein erlitt. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst erst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.