Person in den Gleisen sorgt für Verspätungen

Darmstadt (ots) – Bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof Darmstadt ging am

Mittwoch die Meldung ein, dass im Außerbereich des Hauptbahnhofes eine Person

durch die Gleise laufen würde. Um eine Gefährdung der Person auszuschließen

wurden um 15.55 Uhr die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der

Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als feststand, dass sich in dem

Bereich keine betriebsfremde Person mehr aufhält, wurden die Sperrungen um 16.40

Uhr wieder aufgehoben.

Durch den Vorfall kam es insgesamt bei 13 Zügen zu Verspätungen, vier Züge

mussten umgeleitet werden und zwei Zugverbindungen sind komplett ausgefallen.

Sexuelle Belästigung in Regionalbahn

Nidderau/Main-Kinzig -Kreis (ots) – In einer Regionalbahn zwischen Hanau und

Nidderau wurde am Mittwoch eine 30-jährige Reisende von einem noch unbekannten

Mann sexuell belästigt. Wie die Frau bei der Bundespolizei angab, wäre der

Unbekannte gegen 19 Uhr, kurz vor Einfahrt in Nidderau auf sie zugekommen, hätte

sich vor sie gestellt und gefragt, ob sie was sehen möchte. Ohne die Antwort

abzuwarten, zog er sich die Hose herunter und spielte an seinem Geschlechtsteil.

Als der Zug unmittelbar danach im Bahnhofs Nidderau einfuhr, flüchtete der Mann

aus dem Zug. Die Reisende meldete den Vorfall später bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, wo gegen den unbekannten Mann ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Zu dem Mann konnte die Frau nur noch

angeben, dass er einen Bart trug, dunkle Kleidung getragen hätte und eine eher

ungepflegte Erscheinung gewesen sei. Personen die Hinweise zu dem Unbekannten

machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei

der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt-Ginnheim: Strom aus – Mit Waffe bedroht

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwochvormittag (30. November 2022) kam es in

Ginnheim zu einer Bedrohung von mehreren Bauarbeitern, mutmaßlich mit einer

Schusswaffe. Ein Großaufgebot der Polizei begab sich zu der gemeldeten Anschrift

in die Sudermannstraße. Polizeibeamte nahmen vor Ort einen 39-jährigen

Tatverdächtigen fest.

Aufgrund von Bauarbeiten musste in der Sudermannstraße in einem Mehrfamilienhaus

gegen 11.00 Uhr der Strom abgestellt werden. Dies brachte offenbar einen

Bewohner derart in Rage, dass sich dieser augenscheinlich mit einer Schusswaffe

zu einer Baugrube mit mehreren Arbeitern begab, diese bedrohte und von ihnen

forderte, den Strom wieder anzustellen. Der Mann kündigte an, andernfalls wieder

zu kommen. Dann verschwand er wieder. Als ein Großgebot alarmierter

Polizeikräfte eintraf, gab sich der 39-jährige Tatverdächtige zu erkennen und

nahm Kontakt mit der Polizei auf. Die Beamten nahmen ihn fest. Eine bei ihm

durchgeführte Wohnungsdurchsuchung förderte mehrere Knallpatronen einer

Schreckschusswaffe zutage, welche als Beweismittel sichergestellt wurden. Der

39-jährige Mann kam für eine erkennungsdienstliche Behandlung ins

Polizeipräsidium und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder

entlassen. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurden eingeleitet.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebe erbeuten Handy – ein Täter festgenommen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Morgen (30. November 2022) kam es im

Bahnhofsviertel zu einem Taschendiebstahl. Mehrere Männer entwendetem dem

ahnungslosen Opfer auf dreiste Art und Weis sein Handy. Einer der Täter konnte

geschnappt werden.

Ein 43-Jähriger lief gestern Morgen gegen 09:00 Uhr von der Niddastraße in die

Weserstraße in Richtung Mainzer Landstraße, als er bemerkte, dass ihm drei

Männer folgten. In Höhe einer Tiefgarageneinfahrt sprach ihn einer der Männer an

und behauptete, dass der 43-Jährige dessen Handy gestohlen habe. Im gleichen

Moment griff ein weiterer Mann der Dreiergruppe dem irritierten Geschädigten in

die Jackentasche und nahm dessen Handy an sich. Es entwickelte sich eine

Diskussion zwischen den Personen. Nachdem ein Zeuge darauf aufmerksam wurde und

mitteilte, die Polizei zu verständigen, entfernten sich die Täter mitsamt dem

Handy vom Tatort.

Der Geschädigte erkannte dann gegen 11:00 Uhr einen der Männer in der

Moselstraße wieder und verständigte die Polizei. Die eintreffenden Beamten

nahmen ihn fest. Das Handy blieb aber verschwunden. Der Tatverdächtige wurde

nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der zweite Täter

bleibt bislang unerkannt. Die dritte Person kommt als Zeuge des Vorfalls in

Betracht.

Täterbeschreibung: männlich, schwarze Mütze, dunkle Jacke, schwarze Hose,

schwarz-weiße Schuhe, rotschwarze Sporttasche

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich beim örtlich

zuständigen Revier (4. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 zu

melden.

Frankfurt-Seckbach: Am Kiosk mit Pfefferspray eingesprüht

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 20 Jahre alter Heranwachsender setzte am gestrigen

Mittwoch, den 30. November 2022, in Seckbach Pfefferspray gegen zwei 34 und 48

Jahre alte Männer ein. Überwiegend nebelte er sich selbst mit dem Reizstoff ein

und benötigte in der Folge eine medizinische Behandlung.

Die späteren Geschädigten, 34 und 48 Jahre alt, hielten sich gegen 23:00 Uhr

gemeinsam an einem Kiosk in der Arolser Straße auf. Zu diesem Zeitpunkt näherte

sich der 20-jährige Beschuldigte auf einem Fahrrad und besprühte aus bislang

ungeklärten Gründen beide Männer mit einem Reizstoffsprühgerät. Zu seinem Pech

bekam er dabei das meiste des Pfeffersprays selbst ab. Während die beiden leicht

verletzten Geschädigten eine medizinische Behandlung ablehnten, benötigte der

Störenfried aufgrund seiner schmerzenden Augen selbst einen Rettungswagen. Eine

alarmierte Streife nahm den jungen Mann fest und verbrachte ihn für die

polizeilichen Maßnahmen auf ein Revier. Ein bei ihm durchgeführter

Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,81 Promille, sodass sich der

20-Jährige neben der gefährlichen Körperverletzung auch wegen einer

Trunkenheitsfahrt verantworten muss.

Frankfurt-Schwanheim: Fahrzeuge aufgebrochen

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte Täter brachen von Dienstag (29. November 2022)

auf Mittwoch (30. November 2022) mehrere Fahrzeuge in Schwanheim auf. Die

Polizei sucht Zeugen.

Bei einem in der Manderscheider Straße abgestellten VW Crafter öffneten die

Täter zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr auf unbekannte Art und Weise die

Schiebetür des Fahrzeuges. Anschließend entnahmen sie aus dem Ladebereich eine

Farbspritzmaschine, einen Stemmhammer der Marke Hilti, einen Winkelschleifer und

einen Akkuschrauber. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die

Diebe verschwanden nach der Tat unerkannt mit ihrer Beute.

In der Nähe ereigneten sich im ähnlichen Zeitraum noch weitere Taten. In der

Nürburgstraße, der Mauritiusstraße und wiederum in der Manderscheider Straße

wurden insgesamt vier weitere Fahrzeuge aufgebrochen. Die Frankfurter

Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Fahrzeuge und / oder

Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 –

11000 bei der Frankfurter Polizei zu melden.

Frankfurt – Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Dezember 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt

BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

Dezember 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn

661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Dezember 2022: Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Dezember 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Dezember 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Innenstadt: Nach dem Weg gefragt und um das Handy erleichtert – dreister Dieb erbeutet Smartphone

Frankfurt (ots) – (di) Ein Langfinger hatte es gestern Abend (30. November 2022)

in der Innenstadt auf das Handy eines ahnungslosen Passanten abgesehen. Hierbei

erbeutete der Dieb ein Smartphone und konnte unerkannt entkommen.

Ein 19-Jähriger war mit einem Bekannten zu Fuß im Bereich des Goetheplatzes

unterwegs, als ihn gegen 22:20 Uhr ein Unbekannter ansprach und nach dem Weg zum

Hauptbahnhof fragte. Da sich der Geschädigte mit den örtlichen Gegebenheiten

selbst nicht auskannte, holte er sein Handy hervor und schaute nach einer

möglichen Route. Im Anschluss verstaute er sein Handy wieder in der

Jackentasche. Zum Dank umarmte der Unbekannte den Geschädigten und machte sich

auf den Weg. Kurz darauf später bemerkte der 19-jährige, dass sein Handy fehlte.

Von dem Unbekannten fehlte jede Spur.

Täterbeschreibung: männlich, etwa 180 cm groß, etwa 20 Jahre, dunkel gekleidet,

trug eine dunkle Mütze, mehrere Narben auf der Nase, wenig Zähne im vorderen

Mundbereich.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich bei der örtlich

zuständigen Dienststelle unter der Rufnummer 069 / 755 – 10100 zu melden.