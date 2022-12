Schwalmstadt-Treysa: 21-Jähriger von drei Unbekannten überfallen – Täter stehlen Geldbörse und Handy

Schwalmstadt-Treysa: Raubüberfall auf 21-Jährigen Tatzeit: 01.12.2022, 03:35 Uhr Heute Morgen überfielen drei unbekannte Täter einen 21-jährigen Schwalmstädter und raubten ihm sein Handy und Bargeld. Der 21.Jährige war mit einem Zeugen im Bereich Bahnhof unterwegs, als sie von drei Unbekannten angesprochen und verfolgt wurden. Im Bereich der Bahnhofstraße, Höhe der Sparkasse, wurde der 21-Jährige von den drei Tätern angegriffen, geschlagen und zu Boden geworfen. Die Täter stahlen aus seinem Rucksack sein Handy, die Geldbörse mit Bargeld, seine Brille und Zigaretten. Der 21-Jährige wurde an der Lippe, er wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Von den drei männlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein Täter ist ca. 16 – 17 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle Haut und schwarze Haare. Vom zweiten Täter ist bekannt, dass er eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans trug. Vom dritten Täter liegt keine Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681-774-0

Schwalm-Eder-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses

Am Mittwochabend brach in einem Einfamilienhaus in einem Waberner Ortsteil ein Brand aus. Wie die vor Ort eingesetzten Kollegen der Polizeistation Fritzlar berichten wurde der Brand gegen 18:50 Uhr durch einen Nachbarn festgestellt. Die beiden 54 und 20-jährigen Bewohner des Hauses konnten sich selbständig aus dem Haus retten, erlitten jedoch Rauchgasintoxikationen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das komplette Gebäude bereits in Vollbrand. Das Haus ist aufgrund der Brandschäden derzeit unbewohnbar. Angaben zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die beiden verletzten Bewohner, sowie eine 78-jährige Nachbarin, die einen Schock erlitt, wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Kriminalpolizei Homberg/Efze hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 300.000 Euro.