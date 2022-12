Korbach: Die Polizei-News

Diemelsee: Einbrecher haben Feuerwehren im Visier – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Adorf in der Rhenegger Straße eingebrochen und haben gezielt feuerwehrtechnische Einsatzgeräte aus den Feuerwehrfahrzeugen gestohlen. Die Geräte haben einen Gesamtwert von etwa 50.000 Euro. Ähnlich wie bei dem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Willingen, sind die Täter auch in Adorf durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude eingestiegen. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Es kann außerdem davon ausgegangen werden, dass die unbekannten Täter im gleichen Tatzeitraum versucht haben, in das Feuerwehrgerätehaus in Giebringhausen einzusteigen. Hier scheiterten die Einbrecher an den Fenstern, so dass nur Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei Korbach Tel.: 05631 971 – 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Kassel: Die Polizei-News

Hupende Autofahrerin stört Fahrraddiebe: Zwei Verdächtige bei Fahndung festgenommen

Kassel-Nord: Die schnelle Festnahme von zwei Verdächtigen nach einem gescheiterten Fahrraddiebstahl gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Mittwochnachmittag. Eine Autofahrerin hatte gegen 13:45 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da zwei Männer in der Sickingenstraße ein Fahrrad klauen wollten. Als sie sah, dass die Täter versuchten, das Schloss eines Trekkingrades zu knacken, hupte die couragierte Frau und sprach die mutmaßlichen Diebe an. Sofort ließen sie von dem Fahrradschloss ab und ergriffen die Flucht. Die Fahndung mithilfe der von der Zeugin durchgegebenen Personenbeschreibung führte rund 20 Minuten später zum Erfolg: In der Jägerstraße entdeckte die Streife die beiden Tatverdächtigen, auf die die Beschreibung haargenau zutraf. Den hinreichend polizeibekannten 32-Jährigen aus Nieste und den in Espenau wohnenden 20 Jahre alten Mann nahmen die Polizisten fest und brachten sie für die weiteren Maßnahmen auf das Revier. Bei dem jüngeren Verdächtigen fanden die Polizisten noch eine geringe Menge Betäubungsmittel, die sie beschlagnahmten und ein Verfahren wegen illegalen Drogenbesitzes gegen ihn einleiteten. Beide Tatverdächtige müssen sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten. Auch die Besitzerin des Trekkingsrads aus Kassel konnte noch ermittelt werden, die sich sehr freute, dass ihr Rad dank der Zeugin nicht gestohlen worden war.

14-Jähriger bei Unfall auf Schulweg verletzt: Polizei erbittet Hinweise auf weißen Transporter mit Anhänger

Kassel-Oberzwehren: Ein 14-jähriger Junge aus Kassel ist am heutigen Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf seinem Schulweg in der Heinrich-Plett-Straße verletzt worden. Er war offenbar beim Überqueren der Straße gegen einen Anhänger gestoßen, der von einem weißen Transporter gezogen wurde. Der Schüler wurde mit Kopfverletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Verletzungen des 14-Jährigen aber nicht schwerwiegender sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den weißen Transporter mit Anhänger geben können, der nach der Kollision weitergefahren war. Derzeit ist unklar, ob der unbekannte Fahrer den Unfall überhaupt bemerkt hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Steife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall in Höhe des Parkhauses an der Universität um 8:05 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 14-Jährige die Heinrich-Plett-Straße in Richtung der Schule hinter dem in Richtung Korbacher Straße fahrenden Transporter überqueren. Zeugenangaben zufolge soll der Schüler den Anhänger hinter dem Transporter nicht gesehen haben, sodass er auf die Straße trat und von dem Anhänger erfasst wurde. Es soll sich um ein weißes Fahrzeug ähnlich einem Mercedes Sprinter gehandelt haben. Zu dem Anhänger oder dem Fahrer liegen bislang keine Informationen vor.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Grauer Audi Q 5 am Bahnhof Wilhelmshöhe gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht in Kassel-Bad Wilhelmshöhe zugeschlagen und einen grauen Audi Q 5 gestohlen. Wie der Besitzer des Fahrzeugs aus Spanien berichtet, hatte er den Wagen erst am gestrigen Mittwoch bei einem Händler im Schwalm-Eder-Kreis gekauft und in der Nacht gegen 2 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz gegenüber eines Hotels in der Bertha-von-Suttner-Straße abgestellt. Am heutigen Morgen musste er gegen 9 Uhr mit Erschrecken feststellen, dass der zwei Jahre alte SUV im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen worden war. Von dem Audi, an dem die Kurzzeitkennzeichen HR-04360 mit eingeprägtem Gültigkeitsdatum bis 4.12.2022 angebracht waren, fehlt trotz einer europaweiten Fahndung bisher jede Spur. Wie die Täter genau vorgegangen sind, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer in der Nacht zum heutigen Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.