Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Fulda. Eine 58-jährige Radfahrerin aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Donnerstag (01.12.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 7.15 Uhr den Radfahrschutzstreifen der Frankfurter Straße aus Richtung Kapuzinerstraße kommend in Fahrtrichtung Von-Schildeck-Straße und wollte nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen geradeaus in die Löherstraße weiterfahren. An der dortigen, rotzeigenden Ampel hielten die Radfahrerin und ein neben ihr befindlicher Lkw an. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhren beide Verkehrsteilnehmer los. Als der Lkw nach rechts in die Von-Schildeck-Straße abbog, touchierte er aus noch unklarer Ursache die Radfahrerin. Diese verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich mit einem weißen Pritschenfahrzeug unterwegs war, bremste kurz ab und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Diese wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 450 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Radfahrendem

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (29.11.) erlitt ein 16-jähriger Radfahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 7.40 Uhr den Radweg der Michael-Henkel-Straße aus Richtung Pacelliallee kommend in Fahrtrichtung Künzeller Straße. Ein 27-jähriger Seat-Fahrer befuhr zeitgleich die Schumannstraße aus Richtung Beethovenstraße in Fahrtrichtung Michael-Henkel-Straße und wollte diese nach derzeitigem Kenntnisstand überqueren, um auf der Schumannstraße weiterzufahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem 16-jährigen Radfahrer. Dieser kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Eine 44-jährige VW-Fahrerin aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde bei einem Unfall am Dienstag (29.11.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 16.30 Uhr die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. Kurz nachdem der Einfädelungsstreifen der Auffahrt Kaiserwiesen geendet hatte, musste sie ihr Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 27-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (30.11.), gegen 8:45 Uhr, befuhr eine 37-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem BMW die Kolpingstraße. Auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 62 in Richtung Bad Hersfelder Innenstadt kam es aus noch nicht geklärter Ursache zur Kollision mit dem Opel Meriva einer 81-jährigen Frau aus Hauneck, welche die Kolpingstraße in Richtung Wippershainer Straße befuhr. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht

Mücke. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag (19.11.) den Außenspiegel eines Audi A3. Zur Tatzeit stand das Auto in der Gartenstraße in Nieder-Ohmen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Trickdiebstahl

Alsfeld. Am Mittwochabend (30.11.) , gegen 18 Uhr, sprachen vier bislang unbekannte Jugendliche eine 60-jährige Frau aus Alsfeld an einer Bushaltestelle in der New-Mills-Straße an. Sie erklärten der Alsfelderin, dass sie einen sechsjährigen Jungen suchen würden, der von Zuhause weggelaufen sei. Zeitgleich fertigte einer der Jugendlichen nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen Handybilder der Dame an und ein weiterer Unbekannter versuchte zwei mitgeführte Handtaschen der 60-Jährigen zu stehlen. Die Frau aus Alsfeld hielt Leinentasche und Lederhandtasche jedoch fest, bis schließlich ein Stadtbus einfuhr und die Jugendlichen die Örtlichkeit fußläufig verließen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten am Telefon: Mehrere Anrufe im Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis. „Hallo, hier ist die Polizei“, so melden sich Trickbetrüger immer wieder – sowohl am Telefon als auch an der Sprechanlage des Hauses oder direkt an der Haustür osthessischer Bürgerinnen und Bürger. Der Betrug durch den „Falschen Polizeibeamten“ ist besonders hinterhältig. Fallen Sie darauf herein, können die Täter mitunter hohe Geldbeträge ergaunern – unter Umständen sogar Ihre Lebensersparnisse.

Auf Ihrem Telefondisplay sehen sie eine Rufnummer mit örtlicher Vorwahl, manchmal sogar die 110 und der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Unmöglich, denn der Notruf kann nur angerufen werden und nicht raus telefonieren. Mit Hilfe technischer Mittel können Betrüger jedoch jede beliebige Rufnummer auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen. Erste Zweifel an der Identität des betrügerischen Anrufers werden so bereits ausgeräumt. Einbrecher seien in der Nachbarschaft des Angerufenen unterwegs. Die Polizei habe bereits Täter festgenommen. Ein Festgenommener habe einen Zettel bei sich gehabt, auf dem die Adresse des späteren Opfers und dessen Vermögenswerte gestanden hätten. Nun sei die Polizei um die Sicherheit der Angerufenen und deren Ersparnisse besorgt und wolle daher zusammenarbeiten. Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Örtlichkeiten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so für die Sicherheit ihres Ersparten sorgen könne und sie die Wertsachen in den kommenden Tagen auf der Polizeistation abholen könnten.

Auch am gestrigen Mittwoch (30.12.) riefen Schwindler bei Bürgerinnen und Bürgern in Schlitz an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Glücklicherweise erkannten nach aktuellem Kenntnisstand alle Angerufenen den Betrug rechtzeitig und informierten die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei Osthessen:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de