Wiesbaden: Die Polizei-News

Außenspiegel durch Tritte beschädigt – Kontrollierte Person

zeigt sich aggressiv, Wiesbaden, Röderstraße, 01.12.2022, 03.05 Uhr

(pl)In der Nacht zum Donnerstag ist ein Randalierer durch die Röderstraße

gezogen und hat die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge durch Tritte beschädigt. Der

Polizei wurde die randalierende Person um kurz nach 03.00 Uhr gemeldet. Es solle

sich um einen jungen Mann handeln, welcher sich auf der Röderstraße in Richtung

Schwalbacher Straße bewegen würde. Die vor Ort fahrende Streife konnte kurz nach

der Mitteilung im Bereich der Röderstraße eine verdächtige Person antreffen. Der

augenscheinlich alkoholisierte 23-Jährige zeigte sich bei der anschließenden

Kontrolle aggressiv und beleidigte die Polizeikräfte. Ein Atemalkoholtest ergab

einen Wert von rund 1,95 Promille. Er wurde auf Grund seiner Alkoholisierung und

seines aggressiven Verhaltens über Nacht in Gewahrsam genommen. Ob er als

möglicher Täter für die Sachbeschädigungen in Frage kommt, bedarf nun weiterer

Ermittlungen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Fußgängerin von Auto erfasst,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 30.11.2022, 17.10 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde im Kaiser-Friedrich-Ring eine 37-jährige

Fußgängerin von einem Ford Transit erfasst und verletzt. Der 34-jährige

Ford-Fahrer kam gegen 17.10 Uhr aus Richtung „Am Landeshaus“, querte den

Kaiser-Friedrich-Ring an dem dafür vorgesehenen Durchbruch und wollte dann nach

links in den Kaiser-Friedrich-Ring in Fahrtrichtung Schiersteiner Straße

abbiegen. Hierbei kollidierte er mit der Fußgängerin, welche gerade bei grüner

Ampel den Kaiser-Friedrich-Ring überquerte. Die 37-Jährige wurde von dem

Fahrzeug aufgeladen und zu Boden geschleudert. Sie musste aufgrund ihrer

Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

E-Fahrrad mitgenommen und beschädigt zurückgelassen,

Oestrich-Winkel, Kirchplatz, Mittwoch, 30.11.2022, 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend hat ein Dieb oder eine Diebin in Oestrich-Winkel ein

hochwertiges E-Fahrrad an sich genommen und wenig später beschädigt

zurückgelassen. Zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr hatte ein Oestrich-Winkeler

sein schwarzes E-Mountainbike der Marke „Cube“ neben der Kirche am Kirchplatz

abgestellt und mit einem Bügelschloss versehen. Als er rund zwei Stunden später

zum Abstellort zurückkehrte, fehlte von seinem Rad bis auf einen abgebrochenen

Fahrradständer jede Spur. Über eine Ortungsapp gelang es dem Inhaber sein

Zweirad zu lokalisieren und einige Hundert Meter entfernt mit weiteren

Beschädigungen aufzufinden. Wieso der Dieb das Fahrrad zurückließ ist nicht

bekannt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 entgegen.

Zaun bei Unfallflucht beschädigt – Zeugen gesucht, Taunusstein-Bleidenstadt,

Stephanstraße, Mittwoch, 30.11.2022, 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs hat ein flüchtiges Fahrzeug in

Taunusstein-Bleidenstadt einen Gartenzaun beschädigt. Am Mittwochabend stellten

Anwohner der Stephanstraße den beschädigten Zaun eines dortigen Grundstückes

fest und informierten die Polizei. Das Grundstück der Geschädigten befindet sich

gegenüber einer Grundschule. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Fahrzeug für

den Schaden in Betracht kommen, welches aus einer der Parklücken des

Schulgeländes zurücksetzte und mit dem Heck gegen den Zaun stieß. Der

Verursacher oder die Verursacherin ignorierte die zerstörte Umfriedung und fuhr

davon.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.