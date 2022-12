Bergstrasse

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L3261

Langwagen (ots) – Am Donnerstagmorgen, den 01.12.2022, zwischen 07:20 Uhr und

07:40 Uhr, kam es auf der L3261 in Richtung Langwaden, zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrer überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, ohne

dabei auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Der entgegenkommende Fahrer

musste ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Es kam zum Unfall. Der

unbekannte Fahrer des überholenden Fahrzeugs entfernte sich nach dem Unfall

unerlaubt von der Unfallstelle. Zu dem Fahrzeug und dem Fahrer gibt es noch

keine Informationen. Der entstandene Schaden kann in etwa auf 10.000 Euro

geschätzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizeistation Heppenheim, Tel.: 06252 706-0 in Verbindung zu setzen.

Bensheim: Durch die Terrassentür ins Haus gelangt

Bensheim (ots) – Unter anderem mit Geld, Münzen und Schmuck entkamen bislang

noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße

„Waldblick“ in Schwanheim. Zwischen 15.15 Uhr und 19.20 Uhr am Mittwoch

(30.11.), verschafften sich die Kriminellen durch die aufgehebelte Terrassentür

gewaltsam Zutritt zum Anwesen. Nach ihrem Beutezug suchten die Ganoven unerkannt

das Weite.

Hinweise nimmt die Kripo (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

entgegen.

Lampertheim: Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Lampertheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Königsberger Straße suchten sich

Kriminelle zwischen Dienstagmorgen (29.11.) und Mittwochmittag (30.11.) für

einen Einbruch aus. Die Täter verschafften gewaltsam durch ein Fenster Zugang in

das Gebäude und öffneten Schränke und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde,

müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Einbruch in Einfamilienhaus / Täter klettern auf Balkon / Schmuck erbeutet und geflüchtet

Darmstadt (ots) – Mutmaßlich zwei Kriminelle haben am Mittwochabend (30.11.) ein

Einfamilienhaus heimgesucht und Beute gemacht. Zeugen hatten die Polizei

alarmiert, als sie gegen 18 Uhr Glas splittern und zwei Personen auf dem

Grundstück im Rehkopfweg wahrnahmen. Die sofort eingeleitete Fahndung der

hinzueilenden Beamtinnen und Beamten verlief ohne Erfolg. Das verdächtige Duo

flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten

sich die Täter über den Balkon des Hauses und einer dortigen Terrassentür

gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Dort suchten sie nach

Wertgegenständen und ließen Schmuck mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich

nach ersten Schätzungen auf mehr als 5000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei

hat die weiteren Ermittlungen übernommen und das Kommissariat 21/22 ist für alle

sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Maskierte Personen brechen in Lagerhalle ein / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (1.12.) verschafften sich

maskierte Kriminelle gegen 1.30 Uhr Zutritt zu einer Lagerhalle in der

Ostendstraße. Hierzu hebelten die Eindringlinge nach bisherigen Erkenntnissen

zwei Türen auf und gelangten dadurch in die Räume. Anschließend flüchteten die

Täter. Ob und was die Kriminellen entwendet haben, wird nun ermittelt.

Es entstand nach momentanem Kenntnisstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Bickenbach: Einbruch in ein Einfamilienhaus / Zeugenaufruf der Polizei

Bickenbach (ots) – Im Laufe des Mittwochs (30.11.) brachen Kriminelle zwischen

10.30 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Pfarrgarten“ ein.

Hierbei hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und gelangten dadurch in das

Haus. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räume und fanden nach

bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten die

Kriminellen unerkannt. Die Ermittlungen zum verursachten Schaden dauern an.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Roßdorf-Gundernhausen: Täter mit drei Mountainbikes geflüchtet / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Fahrradgeschäft

Roßdorf (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (1.12.) hebelten Kriminelle gegen 2

Uhr die Tür zu einem Fahrradgeschäft im Ulmenweg auf. Anschließend entwendeten

die Diebe drei neue Mountainbikes der Marke Pivot und flüchteten nach bisherigen

Erkenntnissen auf den Rädern in Richtung Roßdorf. Die Kriminellen verursachten

nach momentanem Kenntnisstand einen Schaden von circa 35.000 Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am 29.11. wurde in der Zeit von 16:00 bis 19:15 Uhr in der

Kiesstraße Höhe der Hausnummer 44 ein schwarzer PKW Toyota bei einer

Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Der Toyota wurde in Fahrtrichtung Karlstraße ordnungsgemäß rechtsseitig am

Fahrbahnrand geparkt. Hiernach wurde das Fahrzeug im vorderen linken Bereich

beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem verursachenden Fahrzeug geben

können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06157-9509-0 zu melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Katalysator abmontiert und gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Ein Opel Astra, abgestellt im Spessartring, geriet in der Nacht zum Donnerstag (01.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06142/696-0 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Bischofsheim: Autoscheibe eingeworfen/Aktentasche entwendet

Ein BMW, der „Im Wüsten Forst“, im Eingangsbereich des dortigen Angelsportvereins parkte, ist am Mittwoch (30.11.), in der Zeit 15 und 17 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten.

Nachdem die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs mit einem Stein einwarfen, ließen sie aus dem Innenraum eine Aktentasche samt Geld und persönlichen Dokumenten des Besitzers mitgehen. Der Wert der Beute sowie der verursachte Schaden dürften sich auf über 2000 Euro belaufen.

Die Kripo in Rüsselsheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06142/6960, erbeten.

Kelsterbach: Angetrunkener Bekannter holt alkoholisierten Fahrer bei Polizei ab/Zwei Führerscheine weg

Gleich zweimal hatten es Beamte der Polizeistation Kelsterbach in der Nacht zum Donnerstag (01.12.) auf kuriose Weise mit alkoholisierten Autofahrern zu tun.

Gegen 2.20 Uhr stoppte eine Streife in der Rüsselsheimer Straße zunächst einen 38 Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Beamten, dass der 38-Jährige alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,6 Promille an. Es folgten die vorläufige Festnahme, Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rund eine Stunde später, gegen 3.20 Uhr, fuhr dann ein 34 Jahre alter Bekannter des Mannes mit seinem Auto bei der Polizei vor und wollte den 38-Jährigen von der Wache abholen. Die Beamten bemerkten auch bei ihm Alkoholeinfluss. Ein Test zeigte dann 1,13 Promille an. Auch der Abholer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, seinen Führerschein bei der Polizei abgeben und auch ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Stockstadt: Autofahrer unter Kokaineinfluss am Steuer

Einen 25 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Gernsheim am späten Mittwochabend (30.11.) in der Vorderstraße.

Rasch hegten die Ordnungshüter den Verdacht, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Riedstadt-Wolfskehlen: Baustelle im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Aus einem Baustellencontainer entwendeten Diebe in der Straße „Am Gartenweg“ zwischen Dienstagabend (29.11.), 21 Uhr und Mittwochmorgen (30.11.), 7 Uhr, verschiedene Baumaterialien. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten die Kriminellen in den Container und fanden dort verschiedene Kabel und Rohre. Anschließend flüchteten sie unbemerkt mit ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 42 in Gernsheim unter der Rufnummer 06258 / 9343 – 0 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Beerfelden-Gammelsbach: Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberzent (ots) – Am Montag, den 28.11.2022, zwischen 09:40 und 11:30 Uhr,

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Ford Transit.

Das beschädigte Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum in der Mümlingtaler Straße

und Dieselstraße in Beerfelden sowie in der Neckartalstraße in Gammelsbach. An

welchen dieser Örtlichkeiten sich der Unfall zugetragen hat, ist unbekannt.

Die Schadenshöhe betragt ca. 1500EUR. Es wurde der hintere Fahrzeugrahmen

beschädigt.

Personen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten,

sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.