Schlägerei zwischen Frauen

Mainz-Hechtsheim (ots) – Der Polizei wurde am Mittwoch 30.11.2022 gemeldet, dass es in Hechtsheim zu einer Schlägerei zwischen 2 Frauen gekommen ist. Wie eine 31-jährige Mainzerin der Polizei mitteilte, wird sie seit August von einer 30-Jährigen gestalkt.

Bei einem Aufeinandertreffen am Mittwoch schlug die 30-Jährige der 31-Jährigen mit der Faust in das Gesicht und stahl ihre Brille. Durch Passanten wurden die beiden Frauen schließlich getrennt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 30-Jährige in mehreren Fällen.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfallflucht

Bingen-Büdesheim (ots) – 30.11.2022, Stadtstraße/FH-Kreisverkehrsplatz, 13:36 Uhr – Der Fahrer eines Autos fuhr im Kreisverkehr auf der inneren Spur, als plötzlich die ältere Fahrerin eines PKWs von der äußeren Spur ebenfalls auf die innere Spur zog. Nur durch ein Bremsmanöver konnte Ersterer eine Kollision mit dem kreuzenden Fahrzeug verhindern. Er kam dabei zum Stillstand.

Ein drittes Fahrzeug erkannte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr diesem ins Heck. Anschließend verließ die Unfallverursacherin unerlaubt die Unfallstelle. An den noch fahrbereiten beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Beschreibung:

Fahrzeugführerin etwa 70 Jahre, Weißer Mercedes-Benz Kombi (ca. 15 Jahre alt).

Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – 30.11., Fruchtmarkt, 20:45 Uhr – Der Fahrer eines E-Scooters, der in Richtung Hauptbahnhof fuhr, wurde kontrolliert. Die Beamten stellten bei ihm Drogen bedingte körperliche Auffälligkeiten fest und fanden bei ihm Plastiktütchen mit einem Marihuana-Aufdruck. Der Mann räumte einen THC-Konsum am Samstag ein, was ein Test bestätigte.